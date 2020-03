Három fideszes plakát leszedése után büntetőeljárás, tízszeres értékű MSZP-s plakát leszedése után semmi nem indul

Egy soproni és egy győri ügyben döntött igencsak eltérően az ügyészség.

Egy húszéves soproni egyetemista a választási kampányban leszedett három fideszes plakátot, most lopással gyanúsítják egy büntetőeljárásban. Eközben fideszes aktivisták kisbusszal szállítottak el több tucat MSZP-s plakátot Győrben, de mivel arra hivatkoztak, hogy ők nem ellopták, csak a szelektív hulladékgyűjtőbe akarták vinni az általuk letépkedett hirdetéseket, velük szemben az ügyészség nem látott törvényes indokot az eljárásra – számolt be a két ügyről az Index

- Vállalom a felelősséget a tettemért, hibát követtem el, már ott helyben megbántam, de eszembe sem jutott, hogy ez lesz a vége

– mondta az Indexnek ifjabb Kránitz László. Őt a tavaly őszi önkormányzati választási kampányban azon kapták, hogy piros festékkel lefújt néhány politikai plakátot, három darab fideszes hirdetést pedig az autója csomagtartójába tett, miután leszedte őket. Ezzel összesen 4650 forint kárt okozott. Az ifjabb Kránitzot két társával érték tetten, őrizetbe is vették őket. Már a helyszínen beismerte tettét. A fiatal a rendőröknek azt mondta, elismeri a rongálást, vállalja a felelősséget, kifizeti a plakátokat, sőt az azokat rögzítő gyorskötözőket is, amiket elvágott. Ekkor még biztos volt benne, hogy legfeljebb szabálysértést követett el, és állítása szerint kihallgatásakor nem figyelmeztették arra, hogy éppen egy bűncselekményt vallana be. A büntetőeljárási törvény értelmében figyelmeztetni kellett volna arra is, hogy védőre jogosult.

A jegyzőkönyvek alapján ifj. Kránitz a védőről, sőt gyakorlatilag mindenről lemondott. Később szembesült csak azzal, hogy nem szabálysértés, hanem lopás bűncselekménye az ellene felhozott eljárás alapja.

A portál szerint már első kihallgatási jegyzőkönyvéből is világos, hogy nem a táblák megszerzése volt a célja, hanem politikai meggyőződése motiválta, mivel idegesítette őt a nagymamája otthona környékén észlelt fideszes plakáttúlsúly. Védője, Litresits András felülvizsgálati kérelmet nyújtott be Polt Péterhez. Azt kérte a legfőbb ügyésztől, hogy vizsgálja felül Kránitz kihallgatása és az eljárás során tapasztalt visszásságokat. Azt is kérte kivizsgálni, hogy miért folyik büntetőeljárás a fiatal ellen, miközben a vádhatóság dokumentációja szerint is szabálysértési összeghatár alatt maradt az okozott kár értéke, ráadásul ifj. Kránitznak nem a „jogtalan eltulajdonítás” volt a szándéka. A dokumentumok szerint azonban ifj. Kránitz dolog elleni erőszakot valósított meg a plakátokat rögzítő gyorskötözők levágásával. Az ügyvéd szerint még ha így is lett volna, a Büntető törvénykönyv alapján szabálysértés valósul meg, ha a rongálást vagy akár a lopást ötvenezer forintot meg nem haladó értékre követik el. Ezzel szemben a Győri Járási Ügyészség tavaly nyáron éppen azzal az indokkal szüntetett meg egy büntetőeljárást, hogy az elkövetők szándéka nem az eltulajdonítás volt, hanem hogy a szelektív hulladékgyűjtőbe vigyék az általuk leszedett plakátokat.

Abban az esetben 6 darab, összesen 44 ezer 784 forint értékű MSZP-s európai parlamenti választási plakátról volt szó. Akkor a szocialisták győri elnöke, Pollreisz Balázs érte tetten a fideszes aktivistákat, amint kisbusszal szedték le- és össze az ellenzéki plakátokat, de ott az ügyészség nem látott törvényes indokot a büntetőeljárásra.

Az Index érdeklődésére a Legfőbb Ügyészség azt válaszolta, hogy a két ügyben hozott határozatokkal szemben további jogorvoslatnak, így felülvizsgálati kérelemnek sincs helye.