Megint esik egy nagyot az üzemanyagok ára és ezt a koronavírusnak köszönhetjük

Bár a koronavírus akár csökkentheti is a termékek árát, a világgazdaságra vagy akár a munkahelyekre kedvezőtlenül hathat.

Mától tavaly augusztus, illetve június óta nem látott mértékben, 9-9 forinttal csökkent a benzin és a gázolaj átlagára. A mától érvényes, 373 forintos benzin-, illetve a 383 forintos átlagos gázolajár egy éves, illetve 13 hónapos mélypont. Az okot szakértők egyértelműen a koronavírus terjedésében látják. Bár a nyersolajár már január eleje óta szinte töretlenül esik, a legutóbbi hetek árcsökkenése már egyértelműen a világpiacot megrázó járvány hatása. Az Európában irányadó, Brent típusú nyersolaj ára az elmúlt napokban megérintette az 50 dollárt, amire két és fél éve, 2017 nyara óta nem akadt példa. Lehet, hogy a benzin vagy akár más termékek ára is lecsökken, ugyanakkor az emberek elveszíthetik a munkájukat – vázolta megkeresésünkre a helyzet fonákságát Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Bár a vírushírek miatt egyes termékek ára rövid távon felmehet, az általános inflációra a folyamat csökkentő hatást fejt ki – tette hozzá. Az Erste az eddigi 55 dolláros olajárelőrejelzését 50 dollárra csökkentette. Még mindig él a Nemzetközi Energia Ügynökség közel napi 1 millió hordós olajfogyasztás-emelkedési előrejelzése, de a koronavírus miatt egyre többen jósolják erre az évre a világ napi százmillió hordónak megfelelő felhasználásának szinten maradását - közölte kérdésünkre Pletser Tamás. A járvány és a hírek hatását egyelőre meglehetős kiszámíthatatlannak ítéli, ami leginkább fel-le csapongó árakban ölthet testet. Ugyanakkor valószínű, hogy a karantén alá vett területeken leáll a termelés és az emberek emiatt elhalaszthatják utazásaikat is, ami az igények csökkenését vetíti előre. Sok függ attól, hogy hány és milyen kiterjedésű területen rendelnek el karantént. Volt olyan nap, amikor Kína a szokásos 14 millió tonna olaj helyett csupán 10 millió tonnát fogyasztott. Ugyanakkor nem zárja ki a termelés, a vásárlások vagy az utazások gyors visszarendeződését, sőt akár a mostani kiesések pótlását is. Ehhez nem feltétlenül tartaná szükségesnek az ellenszer kifejlesztését és beadását. A nyári időszakban az időjárás, az emberi immunrendszer erősödése nyomán is alábbhagyhat a vírus terjedése, vagy akár mérséklődhet is a többek által túlzottnak tartott pánik is.



A tőkepiacok a múlt héten szintén a betegséggel kapcsolatos hírek hatására omlottak össze. Az aranyárnak elvileg emelkednie kellene, ám a részvényáresések fedezetei a múlt hét végén e piacon is árcsökkenést hoztak. A forint is gyengül, de a vele egy ligában lévő, fejlődő piaci devizák még rosszabbul teljesítenek. Az, hogy Magyarországon, számos környező állammal ellentétben, még nem jelent meg a fertőzés, nem javítja különösebb az ország megítélését a befektetők szemében. Az Oroszországgal kibővült Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) a hét második felében várható ülésén napi egymillió hordóval még tovább csökkentheti összesített napi 28,4 millió hordós kitermelését, amit főképp Szaúd-Arábia vállalhat magára. Bár több tagállam – így Irán, Venezuela vagy Líbia - kitermelése ettől függetlenül is akadozik, a világ kínálati piaca – akár Brazília, akár az USA palaolaj-kitermelésének felfutása nyomán – egyre erősebb, ami szintén lefelé nyomná az olajárakat.