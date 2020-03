Elindult végre a hivatalos kormányzati honlap a koronavírusról

A következő előkészítő ülésen derül ki, hogy a polgármester is vallomást tesz-e.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője a portál megkeresésére azt közölte, hogy az elsőrendű vádlott védő kirendelését indítványozta, ezért majd csak a következő előkészítő ülésen fog eldőlni, hogy tesz-e vallomást. A szóvivő elmondta azt is, hogy az ügy másodrendű vádlottja, vagyis a jegyző beismerő nyilatkozatot tett az előkészületi ülésen, de mivel nem mondott le a tárgyalás jogáról, ezért a bíróság tárgyalásra tűzte az ügyet. A vádirat szerint Köteles úgy vett fel pénzt az önkormányzati bankszámláról, hogy a házipénztárba már elmulasztotta azt befizetni. Később úgy próbálta „rendezni” a hiányt, hogy leszámlázott számos olyan rendezvényt, amelyeket valójában sohasem tartottak meg. Emellett tévét, blue-ray-lejátszót, bojlert szerzett be közpénzből , de az ügyészség szerint a műszaki cikkeket senki sem látta, csak a számlák alapján vették leltárba. A vádirat alapján Köteles 2015 végén kezdeményezte, hogy a jegyző utasítsa a hivatal pénzügyi munkatársát polgármesteri jutalom átutalására. Így jutott nettó 300 ezer forint extra közpénzhez a képviselő-testület tudta nélkül, ráadásul a jegyzőnek ilyen utasításra nem volt felhatalmazása. Köteles István vallomást tett a nyomozati szakban, de hogy vallomást tesz-e a bíróságon is, az csak a következő előkészületi ülésen fog eldőlni.