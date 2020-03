Nem hoznak esőt a csütörtöki felhők, a nap is hosszan süt majd

Péntektől jövő csütörtökig kilenc magyar állampolgár hagyhatja el a karantént abból a 12 emberből, akit a koronavírus miatt vetettek alá az intézkedésnek a világ több pontján - mondta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán, egy más témában tartott budapesti sajtótájékoztatón.

Az érintettek továbbra is jól érzik magukat, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és Japánban vannak karanténban - emlékeztetett Szijjártó Péter. Hozzátette: két Kínában tartózkodó magyar nem kívánja elhagyni tartózkodási helyét, egy Japán partjainál veszteglő hajón lévő magyar szervezetében pedig kimutatták a vírust, így ő gyógyulásáig marad karanténban. A miniszter szólt arról is, hogy a magyar hatóságok felvették a kapcsolatot azzal a Magyarországon átutazó két diákkal is, akiknél a cseh hatóságok mutatták ki a vírus jelenlétét. Feltérképezték, hol jártak Budapesten és kikkel találkoztak, az operatív törzs pedig megtette a szükséges lépéseket - tette hozzá.