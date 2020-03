Járványügyi vizsgálat indult: az iráni diákok egyetemeiken is fertőzhettek

Két Budapesten tanuló, nemrég hazájában járt iráni diáknál kimutatták a fertőzést. Egyikük gyógyszerész hallgató, enyhe tünetekkel járt az orvosnál, aki indokoltnak látta a tesztet.

Magyarországon is találtak koronavírus fertőzött beteget. A hivatalos, előre meghirdetett rendkívüli sajtótájékoztató előtt néhány perccel Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-on videoüzenetben számolt be két Magyarországon tanuló iráni diák fertőzöttségéről. Szlávik János, a Dél-pesti Centrum kórház járványügyi főorvosa mindezt azzal egészíttette ki, hogy a két iráni diák nemrég hazájában járt, majd onnan visszatérve derült ki, hogy megfertőzöttek. A velük együtt lakókat – az egyik lány férjét és a másik barátnőjét – is elkülönítették a kórházban. A főorvos szerint mindkét iráni fertőzött jól van, nem lázasak. Elmondta azt is, nem tudni, hogy pontosan hogyan fertőződtek meg, ennek tisztázása még folyamatban van. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Népszavának elmondta, az egyik diák az intézmény negyedéves gyógyszerész hallgatója. Ő néhány napja tért vissza Iránból és ma jelentkezett enyhe tüneteivel az orvosnál, aki kérte a teszt elvégzését a Szent László kórháztól. A rektor hozzátette: az angol nyelvű évfolyam mind a 16 tagjának holnaptól két hetes „távoktatást” rendelt el. Ezalatt otthoni feladatokkal látják el őket. A további járványügyi intézkedésekről az operatív törzs dönt majd.

Egy hétig gyakorlatra járt Szerda este a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata a fertőzéses esetek kapcsán közösségi oldalán arról írt, hogy az egyik negyedéves iráni gyógyszerész hallgató nem tartotta be az egyetem által kért kéthetes otthontartózkodást, pedig fertőzött országból érkezett. Egy hétig járt gyakorlatokra.

Miután a koronavírussal érintett területükről mintegy 400 hallgató tanul a Semmelweis Egyetemen, már korábban biztonsági intézkedéseket léptettek életbe. Így a szorgalmi időszak megkezdése előtt ki kellett tölteni egy részletes kérdőívet, ami alapján eldönthető, mekkora a kockázata annak, hogy az érintett hordozhatja a vírust. Ha valakinél felmerül a fertőzés gyanúja, de panaszmentes, akkor csak kéthetes járványügyi megfigyelés alá vonja az egyetem. Ha azonban már egy esetleges fertőzés tünetei is jelentkeznek, akkor járványkórházba küldik a beteget.

Meglehet, hogy a két iráni diák esete csak a kezdet. Szerdán ugyanis a cseh sajtóból kiderült, hogy Magyarországon utazott át négy amerikai diáklány, akik közül hármat is már koronavírus fertőzéssel kezelnek. Ezt követően jelentették be a délutáni kormányinfón, hogy a magyar hatóságok is értesültek az esetről. A lányok közül kettőről Csehországban derült ki, hogy fertőzött, a harmadik társuk időközben már visszaindult Amerikába, de útközben rosszul érezte magát, emiatt Dániában rekedt. A negyedik lány egészséges. A hazai járványügyi hatóságok az elmúlt 24 órában még nem tudták teljes egészében fölmérni, hogy az amerikai a lányok pontosan hol jártak nálunk, kikkel találkozhattak. A cseheknek tíz óra is elegendő volt, hogy saját országukban minden egyes, a lányok révén potenciálisan veszélyeztetett polgárukat önkéntes karanténra kérjék. Az Index kérdésére Menczer Tamás külügyi szóvivő ezt azzal magyarázta: a csehek előbb tudtak a lányokkal beszélni, mint a magyar hatóságok. Ráadásul nem nagyon ismerték Budapestet így arról sem tudtak pontosan beszámolni, hogy merre jártak. Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón elmondta, hogy a négy barátnő február 26-án érkezett Bécsből Budapestre a Flixbus járatával. A busz nem állt meg a két főváros között. A magyar járványügyi hatóságok állítják, hogy az utaslistát már megkapták, de azt még nem tudják, hogy a diáklányok pontosan hol ültek a buszon, így azt sem, kik voltak az előttük, illetve a mellettük ülők. Ismert az is, hogy egy belvárosi airbnb-s lakást vettek ki, ahol két napot tartózkodtak, de nem voltak kapcsolatban a bérbeadóval. Müller Cecília elmondta, hogy személyesen beszélt a tulajdonossal, aki fertőtlenítette a lakást, még a koronavírusos hír megjelenése előtt, és az ingatlant a népegészségügyi szakemberek is leellenőrizték. A négy lány több budapesti helyszínen megfordult, ezek egy részét sikerült beazonosítani. Jártak romkocsmába, palacsintázóba, gyógyszertárban, valamint a Széchenyi Gyógyfürdőben. Utóbbiról az országos tisztifőorvos elmondta, a fürdőben már a lányok érkezése előtt egy héttel új fertőtlenítési eljárást alkalmaztak, és a medencék klórszintjén is megemelték. A lányok nem mentek étterembe, a lakásba rendeltek ételt. Müller Cecília szerint a vírus tárgyakon nem terjed, ezért például az ételhordókkal érintkezőket, vagy a liftben utazókat nem veszélyezteti. Hozzátette: még vizsgálják, hogy kikkel kerültek szoros kapcsolatba a lányok, vagyis kikkel együtt tartózkodtak két méteren belül.