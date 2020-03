Meghalt Javier Pérez de Cuéllar volt ENSZ-főtitkár

A Covid-19 fertőzésnek már 107 halottja van. Bejelentették, hogy óvintézkedésként csütörtöktől leállítják az oktatást az egész országban.

Angelo Borrelli, a polgári védelmi hatóság vezetője közölte, hogy a halálozási ráta 3,47 százalékos. Az igazoltan fertőzöttek száma 2703-ra emelkedett, 55 százalékukat Lombardia, 19 százalékukat Emilia Romagna, 12 százalékukat Veneto tartományban regisztrálták. Olaszország többi részén alacsonyabban az arányok. Lucia Azzolina oktatási miniszter bejelentette, hogy március 15-ig minden oktatási intézményben felfüggesztik a tanítást. Giuseppe Conte miniszterelnök szerint az intézkedés révén el akarják kerülni a kórházak telítettségét. Sajtóértesülések szerint a kormány az egész országra kiterjeszti az eddig csak az északi régiókban bevezetett többi óvintézkedést is, köztük a múzeumok, mozik bezárását. A tervezett szigorítások között szerepel a csoportos és tömegesemények felfüggesztése, köztük a labdarúgó bajnokság összes találkozójának zárt ajtók mögötti rendezése. A szerdán rögzített két új esettel hatra emelkedett a Romániában észlelt koronavírusos fertőzések száma. A kórt legutóbb egy 16 éves temesvári fiúnál és egy 71 éves suceavai férfinél azonosították. Ez utóbbi autóbusszal tért vissza Magyarországon keresztül Romániába pénteken az olaszországi Lombardia egy olyan településéről, ahol korábban nem regisztráltak koronavírusos megbetegedéseket. Az új típusú koronavírus elvileg a brit lakosság 80 százalékát is megfertőzheti, de ez az elképzelhető legrosszabb eset, és a brit egészségügyi hatóságok nem számítanak e forgatókönyv megvalósulására - mondta szerdán az angol tisztifőorvos. Chris Whitty professzor a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva gyakorlatilag kizárta azt is, hogy a kínai intézkedésekhez hasonlóan Nagy-Britanniában is egész városok lezárására lenne szükség. Szerda délben ismét kinyitott a párizsi Louvre, a világ leglátogatottabb múzeuma, amely az elmúlt napokban azért volt zárva, mert a koronavírus-fertőzéstől félő alkalmazottak úgy döntöttek, hogy élnek azon törvény adta jogukkal, miszerint megtagadhatják a munkát, ha a munkavégzés "súlyos és közvetlen veszélyt jelent az életükre vagy az egészségükre". Franciaországban, amely Olaszország és Németország mellett a Covid-19 fertőzés egyik fő gócpontja lett Európában, négy fő gócpontot tartanak nyilván, a fertőzöttek száma meghaladta a kétszázat, négyen meghaltak a betegség szövődményeiben. A koronavírus-járvány miatt azonnali hatállyal kiviteli tilalmat rendelt el az orvosi védőfelszerelésekre szerdán a németországi védekezést irányító kormányzati válságstáb. A német szövetségi egészségügyi minisztérium és a belügyminisztérium közös válságstábjának döntése szerint az egészségügyi maszkok, kesztyűk, járványvédelmi kezes-lábas ruházatok és egyéb védőfelszerelések exportja ezentúl csak rendkívüli engedéllyel, például összehangolt nemzetközi segélyakciók keretében lehetséges. Németországban a Robert Koch járványügyi intézet (RKI) szerdai adatai szerint eddig 240 fertőzést regisztráltak. Már csaknem minden iráni tartományban jelen van az új koronavírus, Irakban is meghalt az első beteg, az orosz kormány pedig megtiltotta egyes egészségügyi védőeszközök kivitelét. Az iráni állami tévé bejelentette, hogy a pénteki nagyimákat nem tartják meg egyetlen tartományi székhelyen sem. Iránban szerdáig 92 halálos áldozatot követelt az új vírus. Indiában 16 olasz állampolgárról mutatták ki szerdára, hogy fertőzöttek az új koronavírussal - közölte az újdelhi kormány egészségügyi minisztere. Az olaszokkal 28-ra ugrott az eddig azonosított fertőzöttek száma az országban.