Összehívták a budapesti operatív törzset, miután itthon is megjelent a koronavírus

Egyre több jel utal arra, hogy a nagy harckocsibeszerzés után újabb komoly német–magyar hadiipari üzlet formálódik.

Április elején Budapestre jön és Orbán Viktorral találkozik Hubert Aiwanger bajor miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter – értesült a Népszava. A látogatás azért is érdekes, mert a tartomány fővárosában, Münchenben működik az ARTEC Rheinmetall Defence nevű cég, amely az egyik legkorszerűbb német fejlesztésű páncélozott csapatszállítót, a Boxert gyártja. Hubert Aiwanger látogatása logikus következménye lehet Orbán Viktor kormányfő február eleji berlini útjának, ahol a Népszava információi szerint új német gyártású fegyverek beszerzéséről is tárgyalt, amikor találkozott Angela Merkel német kancellárral és Annegret Kramp-Karrenbauer védelmi miniszterrel. (Bár úgy tudjuk, a bajor tartományi miniszterelnök-helyettes látogatásának „pártközi jellege” is lesz, ebből a szempontból pikáns, hogy Aiwanger annak a Szabad Választók – Freie Wähler – nevű pártnak az elnöke, melynek EP-képviselője a Momentumot is magába foglaló liberális frakcióban ül.) A hvg.hu megkeresésére a német kormány korábban azt közölte, hogy Annegret Kramp-Karrenbauer mint védelmi miniszter találkozott a magyar miniszterelnökkel, és honvédelmi, valamint rendészeti kérdésekről egyeztettek. Egy forrásunk szerint ez csak annyit jelenthet, hogy az Orbán-kormány további haderőbeszerzésre készül Németországból. Magyarország – többek között a harckocsibeszerzések nyomán – az elmúlt évben már így is a legnagyobb külföldi vásárlóvá vált a német hadiipari piacon, a két ország képviselői pedig arra törekednek, hogy a jövőben is szoros legyen a kapcsolat. Informátorunk úgy fogalmazott: „Hasonlót szeretnénk a hadiiparban, mint az autógyártásban.” A lehetséges konkrét beszerzések kapcsán első helyen az elavult szovjet csapatszállítók, a BTR-ek cseréje merülhet fel. Ezeket cserélhetné a magyar honvédség a már említett Boxerekre. Korábban a török Ejder Yalcin volt a kiszemelt jármű, ezt be is mutatták tavaly egy budaörsi haditechnikai kiállításon, de szerződést még nem írtak alá, azóta pedig a szíriai kurdok elleni török hadműveletek miatt több uniós tagállam is bojkottálja a hadiipari együttműködést Ankarával. A Boxereken kívül a már megvásárolt Leopard harckocsik mellé szükség lenne lánctalpas csapatszállítóra, ebből két típus is szóba jöhet: a régebbi, a még a 70-es években hadrendbe állított Marder és az egészen új, 2015-ös Puma. (A német hadseregben is zajlik egy modernizációs program, amelynek keretében a Mardereket Pumákra cserélik. Úgy tudjuk, hogy az egyik legnagyobb magyar szárazföldi alakulat, a tatai lövészdandár vezetése is a Pumát szeretné leginkább.) Szóba kerülhet még az új fejlesztésű – hadrendben még nem lévő – Lynx is. Forrásaink azt sem zárták ki, hogy német gyártású légvédelmi rendszert is vehetünk – bár, mint korábban megírtuk, eddig a norvég–amerikai NASAMS-2 tűnt a befutónak. Döntés még nincs, viszont a németek is tudnak alternatívát kínálni, egészen pontosan a német–amerikai–olasz együttműködés keretében gyártott MEADS-ot, amely egy Patriot rakétákra alapuló rendszer, de van hozzá kisebb és olcsóbb rakéta is.