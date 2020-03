Koronavírus: belehalt a betegségbe egy öt nappal korábban gyógyultnak nyilvánított férfi Vuhanban

Egy apánál és a fiánál állapították meg a vírus jelenlétét, a családot megfigyelés alá helyezték.

Bosznia-Hercegovinában is megjelent az új típusú koronavírus, csütörtökön a boszniai Szerb Köztársaságban regisztrálták az első két esetet – közölte a Banja Luka-i RTRS televízió. A nyugat-balkáni ország többségében szerbek lakta országrészében egy apánál és a fiánál állapították meg a vírus jelenlétét – jelentette be Alen Seranic, az országrész egészségügyi minisztere. Hozzátette: a férfi családját megfigyelés alá helyezték. A fiú iskoláját lezárták, és azokat a gyerekeket is megvizsgálják, akik az utóbbi időszakban kapcsolatba kerültek a gyerekkel. A férfi Olaszországban dolgozik, ott fertőződhetett meg, és hazalátogatásakor adhatta tovább a vírust – közölték az illetékesek.