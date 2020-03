Robbantással fenyegettek utasszállítókat Oroszországban

A rakéták egy baromfitenyészetet találtak el, amelynek épületeiben több menekültcsalád húzta meg magát. A halottak között nők és gyerekek is vannak.

Legalább 15 emberrel végzett és 18-at megsebesített egy légicsapás csütörtökön Szíria északnyugati, lázadók kezén lévő részén – közölte a nagy-britanniai székhelyű, kiterjedt helyi aktivistahálózattal rendelkező Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. A rakéták egy baromfitenyészetet találtak el, amelynek épületeiben több menekültcsalád húzta meg magát. A halottak között nők és gyerekek is vannak. A szíriai polgárháború fejleményeit nyomon követő csoport aktivistái szerint a támadást az orosz légierő hajtotta végre Maaret Muszrín faluban, ahol ezrek kerestek menedéket a térségben dúló harcok elől. A fehérsisakosoknak nevezett ellenzéki polgárvédelmi csoport is Moszkvát vádolta a bombázással. Szerintük 14-en haltak meg, köztük öt nő és két gyerek. Más források 16 halálos áldozatról számoltak be.

A légicsapásra mindössze órákkal a török-orosz csúcstalálkozó előtt került sor. Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön találkozik Vlagyimir Putyin orosz államfővel Moszkvában. A szíriai Idlíb tartományban kialakult helyzetről fognak tárgyalni. Oroszország a damaszkuszi kormány, míg Törökország a felkelők szövetségese. A szíriai hadsereg december elején offenzívát indított a lázadók kezén lévő területek visszaszerzésére, amihez az orosz haderő nyújt légi támogatást. Törökország válaszul katonák ezreit küldte a térségbe. Az idlíbi harcok miatt százak vesztették életüket és milliók kényszerültek menekülésre. Sokan a közeli török határt vették célba.