16 hetes szülési szabadságra mehetnek az apák a Vodafone-nál

Jelenleg 24 embert tartanak elkülönítve a koronavírus gyanúja miatt.

A kormányzati tájékoztatás szerint továbbra is két betegnél mutatták ki a fertőzést. Eddig 230 személytől vettek mintát. Orbán Viktor kormányfő szerda este jelentette be, hogy itthon is vannak már fertőzöttek két iráni diák esetében mutatták ki a vírust. A diákokat a Dél-pesti Centrumkórházban kezelik, tüneteik enyhék. (A 24.hu nyomán.)