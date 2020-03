Száz felett a nagy-britanniai fertőzöttek száma

Kiürültek a presszók és az éttermek, néma stadionokban tartják a labdarúgó-bajnokság találkozóit is.

A római Navona-tér presszóteraszai üresek, miközben a taxiállomások tele vannak kocsikkal a Covid19-fertőzés okozta félelmek miatt. Az országos óvintézkedések első napján Olaszország attól tart, hogy a járványhelyzet még hetekig eltarthat – írja helyszíni beszámolójában Sárközy Júlia, az MTI tudósítója.

A római belvárosi presszók és éttermek pincérei csütörtökön úgy nyilatkoztak a távirati irodának, hogy számításaik szerint máris hetven százalékkal visszaesett a forgalom.

Sokakat elbocsátottak, mivel vendég nélkül nincsen szükség felszolgálókra. Mások maguktól mondtak le más állás után nézve, mivel az "idegenforgalom vagy a vendéglátás jelenleg már Rómában sem nyújt életbiztosítást". Az egyik pincér nevetve kommentálta azt az előírást, hogy a vendégektől legalább egy méteres távolságot kell tartania. "Így nem lehet dolgozni" - jelentette ki. Kollégái hozzátették, nem adják fel, bár úgy látják, a "vírushelyzet" akár hetekig is eltarthat.

A Pantheon-tér asztalkáinál majdnem kivétel nélkül idős urak isszák kávéjukat a napsütésben. Arra a kérdésre, hogy miért nem maradtak otthon, hiszen a kormány szerint a 65 év felettieknek nem tanácsolt utcára menni, azt válaszolják, hogy a miniszterelnök Giuseppe Conte kizárólag "magáért aggódik".

"Betartjuk a higiéniai előírásokat, de nem akarunk a pánikba belehalni! A kormány túlzásba viszi a rendelkezéseket, és terrorizálja a lakosságot, ez lesz a veszte!" - vélte az egyik férfi.

Üresek a fagylaltozók és majdnem teljesen üres a Pantheon is, kivételt a taxiállomás jelent, ahol tömött sorokban várakoznak a járművek. A szintén itt parkoló konfliskocsik vezetői szerint ekkora idegenforgalmi visszaesést még a Sars-járvány sem okozott 2003-ban. A kereskedők, presszótulajdonosok, szállodások Róma külvárosában is panaszkodnak: nemcsak a turisták, az olasz vevőkör is inkább távol marad az emberekkel teli helyektől.

A március 15-ig meghirdetett oktatási szünet ellenére az utcák nincsenek tele gyerekekkel. "A nagyszülőkkel otthon maradtak" - mondta egy édesapa. Megjegyezte, nagyon súlyos lehet a helyzet, ha az iskolákat az egyik napról a másikra az egész országban be kellett zárni.

A tanulók a kezdeti ünneplés után már azt kérdezik, mi lesz az év végi bizonyítványukkal. Aggódnak az érettségizők is.

Igazgató a Giulio Cesare iskola üres folyosóján Fotó: VINCENZO PINTO / AFP

Dario Nardella Firenze polgármester az olasz közrádiónak elmondta, hogy a toszkán fővárosban már egymillió szálláshelyet mondtak le, ami több száz kisebb szálláshely ideiglenes bezárásához vezetett. A szicíliai Palermóban is érzik a látogatók távolmaradásának hatását. A hotelek, éttermek kirakataira az #Itt minden rendben van - feliratot tették ki, a közösségi oldalakon is terjesztve. Az egyik palermói étterem csütörtökön lombardiai fogásokat készített szolidaritásként a legtöbb igazolt fertőzöttet számláló észak-olaszországi régió felé. A labdarúgó bajnokság a zárt ajtók mögötti, közönség nélkül "néma" találkozókra készül. Az olaszok a nappalik díványáról követik majd a mérkőzéseket, hiszen óvintézkedésként nem tanácsolt, ha a sörözőkbe mennek el megnézni.