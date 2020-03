A Széchenyiben nem okozott pánikot a két fertőzött diáklány látogatása

A budapesti fürdők forgalma azért visszaesett.

Nem maradtak el a látogatók a Széchenyi Fürdőből – tájékoztatta a Népszavát a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. Szerdán ugyan a Csehországban koronavírus-fertőzöttként azonosított két diáklányokról érkezett hírek hatására visszaesett némiképpen a látogatószám (akkor derült ki, hogy Budapesten a Széchenyiben is jártak), de csütörtökön már ismét emelkedett. Mindezzel együtt márciusban 20 százalékkal esett vissza a fővárosi fürdők átlagos forgalma a tavalyi év azonos hónapjában mért látogatószámhoz képest. A fürdőüzemeltető cég szerint azonban ez nem a fürdők kockázatos volta miatt van így, hiszen a vírust a melegvíz és a klór külön-külön is elpusztítja, inkább az idegenforgalom és az idősebb törzsvendégek távolmaradásának következménye. A BGYH mindenesetre a szokásosnál is intenzívebben takarít és fertőtlenít, továbbá saját operatív törzset alakítottak „a koronavírus terjedése miatti fokozott megelőző intézkedések és koordinált döntéshozatal érdekében”.