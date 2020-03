Újabb hazai fertőzöttet találtak: egy debreceni férfi szervezetében mutatták ki a vírust

Senkivel nem érintkezett, miután visszatért Iránból, de nem volt ilyen elővigyázatos a másik fertőzött, a Semmelweis Egyetem szintén iráni diákja.

Egy teheráni konferencián vett volna részt a Szent István Egyetem (SZIE) gödöllői karának doktorandusz hallgatója, akinél Magyarországon azonosították a koronavírust. A külföldi diák önkéntes karanténba vonult, nem látogatott egyetlen egyetemi campust sem - közölte az egyetem csütörtökön. Mint írják, a doktorandusz a tanulmányi előmeneteléhez szükséges konferencián vett volna részt Teheránban február 23-án és 24-én, ahova már 20-án megkezdte az utazását. Irán hivatalosan február 22-én jelentette be a koronavírus ottani megjelenését, a konferencia emiatt el is maradt. A hallgató február 28-án, pénteken érkezett vissza Iránból, felkereste a Szent László Kórházat, jelezve, hogy fertőzött területről érkezett. A témavezetője is azt kérte, hogy - összhangban az egyetemi intézkedésekkel - legalább 14 napig ne látogassa az intézményt, távolléte igazolt távollétnek minősül. A hallgató a visszaérkezését követően budapesti albérletében önkéntes karanténba vonult, egyetlen egyetemi campust sem látogatott meg, sem Gödöllőn, sem Budapesten - írják. Az egyetem a közleményben megjegyzi, már januárban elküldték a megelőzésre szolgáló higiénés rendszabályokról szóló információkat a munkatársaknak és a hallgatóknak magyar és angol nyelven is - az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott eljárásrenddel összhangban. Nem ilyen körültekintően járt el a másik magyarországi fertőzött, aki szintén iráni és a Semmelweis Egyetem negyedéves gyógyszerész hallgatója. Az egyetem közleménye szerint a diák ebruár 22-én érkezett vissza Magyarországra Iránból. Felsőlégúti panaszai miatt február 28-án, pénteken hívta fel a külföldi hallgatók egészségügyi ellátásáért felelős Semmelweis Kft. Call Centerét. Miután elmondta, hogy nemrég tért haza Iránból, a Call Center azonnal elirányította a Dél-pesti Centrumkórházba (DPC). A diák azonban ott nem jelentkezett, hanem március 2-án, hétfőn felkereste a Semmelweis Egyetem által biztosított háziorvosát. A vizsgálat idején láza nem volt. A háziorvos azt javasolta, hogy maradjon otthon, majd az előzmények ismeretében a láztalan állapot ellenére megszervezte felvételét a DPC-be, amely március 4-én megtörtént.



Szlávik János, a DPC osztályvezető főorvosa csütörtökön azt közölte, hogy a két iráni diák jó állapotban van, enyhe tüneteik vannak, nem lázasak, "fizikálisan teljesen jól vannak".