Kiemelten közérdekű beruházás lett az ideiglenes börtönök építése

Nevére vette a bíróság előtt a lejárató kampányt.

Az önkormányzati választások előtt lejárató kampány folyt Lengyel Róbert siófoki polgármester ellen. A politikus – aki a Becsülettel Siófokért Egyesület színeiben indulva végül győzött a voksoláson – ugyan nem indított pert, ám Czeglédy Csaba, a Demokratikus Koalíció (DK) ügyvédje és politikusa bírósághoz fordult. Az egyik szórólapon ugyanis őt és Lengyel Róbertet egy becsmérlő mondattal együtt szerepeltette Németh Zsolt, a siófoki Sió-Rom Cigány Egyesület vezetője. Czeglédy Csaba azt állította, hogy Németh Zsolt legfeljebb csak bűnsegéd lehet, a szórólap- és óriásplakát-kampány ugyanis szerinte nem a roma vezető ötlete volt. Ennek bizonyítására olyan fideszes belső kommunikációs levelezést is becsatolt, amelyhez Németh Zsolt nem férhetett volna hozzá, ha nem a kormánypártok állnak az akciója mögött. - Roma kisebbségi vezetőként miért ne informálhatnám az embereket? Fidesz-közeli ember vagyok, lehet véleményem, s az sem titok, vannak nézeteltéréseim Lengyel Róberttel – indokolta a Népszavának Németh Zsolt a lejárató kampányt, amelyet állítása szerint maga szervezett és finanszírozott. A Délipart beszámolója szerint ezt vallotta a siófoki bíróságon is, ám tagadta bűnösségét. Vallomásában állította, ő készítette a szórólapokat és a plakátokat, ám arra már nem emlékezett, hogyan, milyen programmal, s abban sem volt biztos, hogy még egyszer képes lenne rá. Lapunk kérdésére, miszerint miből fizette ki a kétezer szórólapot és az óriásplakátokat, ha a bíróságon vagyontalannak mondta magát, nem kívánt válaszolni. (A terjesztésért a Sió-Rom számla ellenében készpénzzel fizetett.) Németh Zsolt koncepciós per áldozatának vallotta magát, s még egyszer hangsúlyozta, a kormánypártoknak semmi köze nem volt a kampányhoz. Felvetésünkre, hogy akkor Gruber Attila, az októberben amúgy súlyos vereséget szenvedő Fidesz-KDNP-s polgármesterjelölt miért az óriásplakát-kampányt tartotta a kormánypártok egyik sikeres siófoki választási akciójának, Németh Zsolt hosszabb hallgatás után közölte, erről egyáltalán nem tud. A per áprilisban folytatódik.