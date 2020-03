Metrófelújítás: hétfőtől lezárják az Arany János utca és a Ferenciek tere állomást

A Zsaruellátó Egyesület az ORFK-hoz, az ÁNTSZ-hez és a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzshöz fordult az ügyben.

„Az elmúlt időszakban több hasonló tárgyú levelet kaptunk, amelyben a rendőrség végrehajtó állománya aggódását fejezte ki, miszerint a végrehajtandó un. »Finn módszeres« ellenőrzések során rendkívül nagy fertőzésveszélynek lehetnek kitéve a koronavírus miatt” – olvasható a Zsaruellátó nevű Facebook-oldalon. A bejegyzésben felidézték: a „Finn módszeres” ellenőrzés lényege, hogy egy előre kiválasztott helyszínen, több rendőr bevonásával, egyidejűleg, rövid idő alatt történik meg az ott elhaladó gépjárművezetők ellenőrzése, annak vonatkozásában, hogy fogyasztottak-e a alkoholt. Az ellenőrzések során az állomány légszondát használ. A légszonda használata a eldobható fúvócső miatt önmagában nem jelentene túlzott veszélyt, hiszen megfelelő higiéniás körülmények között fertőzés, vagy megbetegedés esélye nem áll fenn. A közelmúltban Európa-szerte, köztük hazánkban is igazolódott COVID-19 koronavírus megbetegedések, illetve a megbetegedések megelőzése érdekében alkalmazható óvintézkedések értelemszerűen felvetik a kérdést, hogy szükséges-e a járványveszély ideje alatt ezt a „Finn módszeres” ellenőrzést végrehajtania a rendőrségnek?– teszik fel a kérdést. „A fenti ellenőrzési módszer során egy adott útszakaszon elhaladó összes (!) jármű vezetőjének az ittasság-ellenőrzése megtörténik. A forgalmi viszonyok, az intézkedés körülményei és módja alapján viszont erősen feltételezhető, hogy az ellenőrzést végrehajtó állománynak nincs megfelelő lehetősége a WHO által adott ajánlásban foglalt megelőzési metódus véghezviteléhez minden egyes járművezetővel történő intézkedést követően” – írják. Tekintettel a fentiekre soron kívüli intézkedést kérnek, hogy vizsgálják felül, hogy a „Finn módszeres” ellenőrzés a fennálló járványveszélyre való tekintettel ténylegesen szükséges -e, és ha igen, akkor milyen módon tudják biztosítani a végrehajtó állománynak, és az intézkedés alá vont személyeknek a megfelelő fertőtlenítési lehetőségeket. A bejegyzésben ezzel kapcsolatos, az Országos Rendőr-főkapitányságnak, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzsnek és az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak címzett levelüket is közzétették.