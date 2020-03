Szombaton vesznek végső búcsút Csukás Istvántól

Minden gyereknek joga van a szép és színes élethez, emlékekhez, amelyet senki sem vehet el tőlük. Ez a gondolat fogalmazódott meg a „Házhoz visszük a mesét” projekt ötletgazdáiban, akik minél több helyre szeretnék eljuttatni a történetek maradandó élményét. Mint azt Iváncsics Zsolt, „a magyar Forrest Gump”, számos jótékonysági rendezvény szervezője lapunknak elmondta, a napokban debütáló projekt keretében Szabados Melindával, az óvodai beszoktatást segítő Kilincscica mesekönyv írójával, a Hahota Gyermekszínház társulatával, a gólyalábas Kedvcsinálókkal, és egy 1960-ban készült, régi Ikarus busszal repítik el a gyermekeket a mese világába. Egy korábbi jótékonysági rendezvény szervezése során felvetődött ötletből rövid idő alatt körvonalazódott az a program, amellyel – noha kezdetben a balatoni régiót céloznák meg – az ország minden részébe szeretnének eljutni, a legszegényebb falvakba is, ahol a gyerekek ritkán találkozhatnak a mesékkel. A négy elemből álló produkciót az egyes településekre, iskolákba, különféle rendezvényekre felkérésre viszik el, ám Iváncsics Zsolt elmondása szerint valószínűleg lesz olyan település is, ahová önszántukból, akár a költségektől eltekintve látogatnak majd el. Az összetett program részeiben és egészében is kérhető – ismertette a szervező –, míg van olyan közönség, ahol rövidebb előadásra van igény, másutt a három-négy órás műsor is megállhat a lábán. A buszon animátorok ülnek – jellegzetes magyar mesehősök –, különféle játékokat kínálva a gyerekeknek. Kétszáz forintért lehet rá tantuszt váltani, és az így befolyt összeget a településnek adják jótékonysági célra. A gólyalábasok beöltözve fogadják a közönséget, majd Kilincscica szórakoztatja a gyerekeket és a szülőket, s kinyitja a varázsajtót, amellyel elkezdődik a mesejáték a Hahota Gyermekszínház előadásában. Iváncsics Zsolt elmondta, a „hagyományos” mesék, mint A csizmás kandúr vagy A brémai muzsikusok is szerepelnek a repertoárban, de egy hazánkban egyedülálló kezdeményezéssel is előálltak: a balatoni mondakört szeretnék feleleveníteni. Egy helyi polgármester javaslatára határozták el, hogy a régióban a szokványos történetek helyett az elfeledett, vagy nem is ismert balatoni mondák, regék, legendák világát idézik meg. Terveik szerint májusban a tihanyi visszhang meséjét viszik el Balatonfüredre. A kérdésre, hány éves korig ajánlják az előadásokat, a szervező gondolkodás nélkül felelt: nullától kilencvenkilencig. Amellett, hogy elkötelezetten vallják, az összes gyereknek joga van gyereknek lenni, még ha rossz körülmények között is nő fel, úgy hiszik, mindenkiben ott lakik a gyermeki énje, ezt szeretnék előcsalogatni.