Egyetlen nap alatt ötvennel nőtt a koronavírus halálos áldozatainak a száma Olaszországban

Az országoknak együtt kell fellépni a koronavírus ellen ahelyett, hogy utazási korlátozásokat vezetnének be egymással szemben - szögezte le pénteken Genfben Mike Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti programjának ügyvezető igazgatója.

"Nagyon fontos, hogy az emberek megértsék: ezek a korlátozások nem segítenek" - hangsúlyozta Ryan nem sokkal az után, hogy Japán és Dél-Korea kölcsönösen beutazást érintő korlátozásokat vezetett be egymás állampolgárai ellen. A főigazgató azt mondta, az ilyen korlátozásokat csak gondos, tudományos tényeken alapuló mérlegelések után lehet alkalmazni, és semmiképpen sem hosszú időre. Iránnal kapcsolatban úgy fogalmazott, reméli, hogy a teheráni vezetés lépéseket fog tenni a vírus visszaszorításának az érdekében. Úgy vélte, az iráni kormány és az egészségügyi rendszer immár összehangolja a járvány ellen tett lépéseket. Hamisnak nevezte azonban azokat a reményeket, amelyek szerint a koronavírus az influenzához hasonlóan eltűnik a nyár beköszöntével. Pénteken Svájc arra kérte a 65 év feletti lakosokat, valamint az egyéb okokból veszélyeztetetteket, hogy lehetőleg kerüljék a tömegközlekedést és bevásárlást a zsúfolt órákban, illetve minimalizálják a felesleges személyes kontaktust. Svájc egészségügyi hatóságai pénteken bejelentették, hogy a fertőzöttek száma a csütörtöki 87-ről immár 210-re emelkedett. Csütörtökön bejelentették azt is, hogy egy idős ember, aki más betegségekkel is küzdött, belehalt a vírusba. Az alpesi országban február 25-én regisztrálták az első fertőzöttet. Az AFP francia hírügynökség hivatalos források alapján összeállított összefoglalója szerint a SARS-CoV-2 nevű új koronavírus által megfertőzöttek száma péntek délutánra meghaladta a százezret világszerte.