Pénzt kér a Posta

Méltánytalan, hogy a Magyar Posta a 2017 és 2019 között végrehajtott, mintegy 36 százalékos béremelésével párhuzamosan nem emelhette egyetemes szolgáltatása árait, s emiatt többletterhe folyamatosan nőtt - ismerteti pénteki közleményében az EU-nak írt panaszát Bártfai-Mager Andrea. A tulajdonosi jogokat ellátó, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert az bántja, hogy a 15 millió euró - 5 milliárd forint - feletti állami támogatás brüsszeli engedélyhez kötött. Bártfai-Mager Andrea a Postát kivonná e kötelezvény alól. A béremelésekhez kapcsolódó költségek növekedése miatt szükségessé vált a szolgáltatáshoz kapcsolódó - uniós irányelvben meghatározott - kompenzációs mechanizmus felülvizsgálata annak érdekében, hogy az egyetemes postai szolgáltatás hosszútávon is fenntartható maradjon - olvasható a miniszteri közleményben. "Álláspontunk szerint a jelenlegi keretszabályok nem biztosítják az egyetemes szolgáltatások folyamatos és kiszámítható ellátását, tekintettel arra is, hogy a 15 millió eurót meghaladó támogatás nyújtása minden esetben csak egyedi eljárás keretében lehetséges. Erre tekintettel szükséges egy olyan új keretszabályozás megteremtése, amely az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása nélkül is lehetővé teszi az egyetemes postai szolgáltatók részére a feladatellátáshoz szükséges valós és teljes körű kompenzáció biztosítását" - ír Ezért a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy mihamarabb tegye lehetővé az egyeztetést az irányelv módosításáról és az egyetemes postai szolgáltató finanszírozásához való állami hozzájárulás kiterjesztéséről.