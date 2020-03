Kínán kívül Iránban volt a legtöbb haláleset az utóbbi egy napban

Kínában az emberek digitális megfigyelésének kiterjesztését a koronavírussal magyarázza Peking. Aligha csak erről van szó.

Kína az arcfelismerő kamerák országa, több mint félmilliárd ilyen eszközt telepítettek, amelyek azonnal képesek kiszűrni az ország megannyi pontján az „ellenséges elemeket”. Tavaly év vége óta azonban a „Nagy Testvér” még éberebben figyel. Minden mobiltelefon-felhasználó, aki új SIM kártyát regisztrál, arcfelismerésen kell túlesnie. Az intézkedést még tavaly szeptemberben jelentették be és december 1-jén lépett életbe. Ennek értelmében a távközlési vállalatoknak „mesterséges intelligenciát és más technikai módszereket” is be kell vetniük azért, hogy ellenőrizzék a felhasználók személyazonosságát. Az ipari és információs minisztérium akkori indoklása szerint az intézkedéssel „jobban védik” az emberek jogait a kibervilágban. Kínában a közösségi oldalakra a felhasználók csak valódi nevükkel, illetve mobiltelefonjuk számával regisztrálhatnak. A koronavírus tombolása óta azonban még sokkal szigorúbb intézkedéseket vezettek be. Egy applikáció az emberek mozgását is pontosan nyomon követi, ami időnként egészen bizarr következményekkel jár. Mint a Frankfurter Allgemeine Zeitung tudósításában írja, a pekingi Dragon Fly masszázsszalonba csak akkor léphet be a kuncsaft, ha bizonyítani tudja: az utóbbi két hetet végig a vírus által eddig csak alig érintett fővárosban töltötte el. Ez pedig a következőképpen zajlik. A felhasználó mobiltelefonjának szolgáltatója egy kódot bocsát az illető rendelkezésére, amely mozgásának minden adatát magában foglalja. Ez percre pontosan megmutatja azt, hol, mely tartományok mely városaiban járt. Ha a masszázsszalon portáján azt tapasztalják, az adott személy elhagyta Peking határait, akkor az illető nem is álmodhat arról, hogy helyben megmasszírozzák. Ez azonban csak egy példa a sok közül arra, hogyan, s milyen digitális eszközökkel korlátozzák az emberek mozgását a koronavírus terjedésére hivatkozva. Már mintegy kétszáz kínai városban mozgásérzékelésen alapuló mobilos applikáció révén lehet felszállni a közlekedési eszközökre, bejutni a bevásárlóközpontokba, parkokba, vagy akár eljutni a munkahelyre. Ha az ellenőrzéskor az applikáció zöld jelzést mutat, az adott személy folytathatja útját az áhított helyre. Ha azonban a sárga jelzés jelenik meg, akkor a felhasználó potenciális veszélyt jelent. Országszerte már számos ilyen ellenőrzőpontot alakítottak ki. Az applikáció azonban a helymeghatározás mellett azt is ki tudja mutatni, hogy a felhasználó kivel találkozott, s kapcsolatba lépett-e potenciális vírushordozóval. Az app mindemellett saját egészségügyi állapotáról is tájékoztatást ad. Hszi Csin-ping kínai köztársasági elnök a távközlési vállalatokat is felszólította arra, vegyék ki a részüket a koronavírus elleni harcból. Ezek a helyi hatóságokkal és a rendőrséggel együttműködve hozták létre a szoftvert, amelyet az egyébként Pekinggel igen baráti viszonyt ápoló Egészségügyi Világszervezet (WHO) is elismeréssel illetett. Az adatvédők és emberi jogi aktivisták már nincsenek ennyire elragadtatva az alkalmazás képességeitől. Attól tartanak ugyanis, hogy az állam új megfigyelési módszereket dolgoz ki a még hatékonyabb elnyomásra. Nem alaptalan a félelem. A szoftver ugyanis, hírek szerint, a rendőrségnek is azonnal továbbítja a felhasználó adatait. Ráadásul a szoftver sem tökéletes. Több felhasználó panaszkodott arra: piros jelzést kaptak, miközben két hete még mindenhol zöldet mutatott az applikáció és azóta nem is mentek át másik városba.