Végső búcsút vettek Csukás Istvántól

Az önkormányzati ünnepségekről helyben döntenek, azokra nincs ráhatásuk.

Az operatív törzs azt javasolja a kormánynak, hogy ne tartsák meg a március 15-i ünnepségeket - jelentették be a koronavírusról szóló napi sajtótájékoztatón. Orbán Viktor korábban azt mondta, megvizsgálják az ünnepségek lemondásának lehetőségét és keddig döntenek az ügyben. Nem sokkal később, még szombat délután a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményben jelentette be, hogy

a kormány elfogadja az operatív törzs ajánlását és lemondja a március 15-re tervezett központi ünnepséget.

Bár Magyarországon csak egyedi fertőzések vannak és gócpontok nincsenek, a múzeumkerti ünnepség hazánk legnagyobb rendezvénye, ahová Magyarország minden pontjáról érkeznek emberek. Ezért biztonsági okokból, az operatív törzs ajánlását elfogadva a kormány úgy döntött, hogy az idei évben a március 15-ei múzeumkerti nagyünnepséget lemondja - áll a közleményben. Az önkormányzati ünnepségeknek, helyi rendezvényeknek országos kihatásuk nincs, ezért azokról a helyi rendezők döntenek - tették hozzá. Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a sajtótájékoztatón azt is elmondta: döntöttek a Milánó-Budapest és a Milánó-Debrecen repülőjáratok szüneteltetéséről, az intézkedés végrehajtása pedig már folyamatban van. Lakatos Tibor közölte azt is, hogy aki nem veti alá magát a járványügyi intézkedéseknek, bűncselekményt követ el az. Mások megfertőzése esetén súlyos testi sértést, ha pedig a fertőzött meghal, akkor halált okozó súlyos testi sértést. Két iráni ellen már zajlik is az intézkedés, mert nem hajlandók alávetni magukat a megfigyelés szabályainak, azaz nem hajlandók karanténba menni. Azt nem mondta meg, kikről van szó, de nem a három megerősített fertőző esetről, mert ők mindhárman kórházba, elkülönítve vannak.

Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy a Kálvin térről kórházba szállított 15 japán turista jól van, tesztjük negatív lett, el is hagyhatták a kórházat. A hivatalos kormányzati tájékoztató honlapon található adatok szerint jelenleg Magyarországon öt fertőzöttről tudnak, 46 ember van karanténban, és az akkreditált laboratóriumokban összesen 319 mintát vizsgáltak meg.