Elhalasztják a járvány miatt a Műegyetemi Állásbörzét is

Az erős szélben nehezebb lesz élvezni a 8-13 fokot.

Éjszakára az északkeleti határvidéken is megszűnik a tartós csapadék, szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet, és változóan felhős időre számíthatunk - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A legkevesebb felhő a Dunántúl északi felén valószínű, míg éjszaka és vasárnap elsősorban az Alföldön tartósan felhős körzetek is lehetnek. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. Vasárnap mindenhol várható több-kevesebb napsütés, aminek örülhetünk, de az északi, északnyugati szelet nagy területen élénk, estig a Dunántúlon, vasárnap az északkeleti tájakon is erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +4 fok között alakul, fagypont alá elsősorban nyugaton, illetve az északi völgyekben hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 8 és 13 fok között várható. A folytatásban egyre komolyabb nappali felmelegedésre számíthatunk, a jelenlegi előrejelzések szerint csütörtökön néhol 20 fok is lehet.