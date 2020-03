A főváros is lemondta a március 15-i ünnepségét az ellenzéki pártokkal együtt

A koronavírussal fertőzött iráni diákok már a gyógyulást várják, ha negatív lesz az eredmény, hazamehetnek.

A koronavírussal fertőzött két iráni hallgató jól van, várják a vizsgálatok eredményeit, ha ezek negatívak lesznek, hazaengedik őket - mondta el az opeartív törzs szombati sajtótájékoztatóján Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. Az egyik fiú iráni barátnőjéről (aki a harmadik magyarországi fertőzött) elmondta, ő pénteken rosszabbul volt, szombatra azonban javult az állapota. A 11 - Olaszországból korábban hazatért - diáklány és kísérőik jól vannak, számukra vasárnap véget ér a karantén. Két egészségügyi dolgozót is figyelnek, ők is jól vannak, napokon belül elhagyhatják a kórházat. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere elmondta, most az a legfontosabb, hogy a magyarországi járványt elkerüljük, eddig csak egyedi esetek vannak. Közölte: a Dél-pesti Centrumkórház Szent László telephelye 145 ágyat szabadított fel. A Szent László telephely kapacitása 81 kórterem 189 ággyal. Ha a kórház további kapacitásai kimerülnének, akkor más kórházak nyújtanak karantént a betegeknek. A betegek ellátásakor számolni kell az enyhe lefolyással, de légzési nehézségek is kialakulhatnak, ekkor asszisztált lélegeztetésre, respirátorok alkalmazására van szükség. Ha tömegessé válna a fertőzöttek száma, a karantén bővítésének lehetőségére előkészítik a Kútvölgyi tömböt. Ha a terápia valamelyik formájára kerülne sor, akkor a Korányi Intézet intenzív osztályát teszik fogadóképes állapotba. Ismertetése szerint a Korányiban elmaradó tüdőműtéteket az Országos Onkológiai Intézet (OOI) fogja elvégezni. Az OOI-ban erre a kritikus időszakra - egy-két hónapról van szó - a tüdőtranszplantációkat szüneteltetik majd. Ha gyógyszeres kezelésre lesz szükség, abban az esetben a rendelkezésre álló és a klinikai vizsgálatok fázisában lévő készítményeket rendelkezésre bocsátják majd. Az operatív törzs tájékoztatóján azt is elmondták, hogy javasolták a kormánynak a március 15-i ünnepség lemondását. Ezt a kormány meg is tette