103 országot már elért a koronavírus

Egy nap alatt több mint 1200 új fertőzöttet regisztráltak és 50-en meghaltak, ezután került sor a szigorú járvány-ellenes intézkedésre.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök aláírta szombat éjjel azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a 10 millió lakosú Lombardia tartományban, valamint 11 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be. Az újabb karanténzónák Emilia-Romagna tartományban Modena, Parma, Piecenza és Reggio Emilia városokat és ezek környékét érintik, Marche tartományban Pesarót és Urbinót, Piemonte tartományban Asti és Alessandria térségét, Veneto tartományban Velence, Padova, Treviso városait. A BBC összefoglalása szerint: