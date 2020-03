Szabad szemmel - Szlovénia Jansa és Orbán áldozata lett

Nemzetközi sajtószemle, 2020. március 8.

Szlovénia orbanizálódik Janez Jansa alatt, vagyis újabb európai ország tolódik jobbra, miután az új ljubljanai kormányfő a nemzeti-populista magyar vezető szoros szövetségese, sőt, személyes jóbarátja. Ő is pont olyan tekintélyelvű nacionalista, pedig egykor a demokratikus ellenzék jelképének számított a szocialista rendszerrel szemben. De hazájában jelenleg mindenki másnál megosztóbb. Világképében folyamatosan csatároznak egymással a hozzá hasonlatos hűséges hazafiak, illetve a nemzet ellenségei, vagyis a másként gondolkodók. Hiszi, hogy mindenáron meg kell védenie országát a baloldaltól, a liberálisoktól és a migránsoktól. Vele csak erősödik a populista-nacionalista tábor az EU-n belül, de még a többiek javarészénél is radikálisabb. Ez pedig alighanem csak még jobban kiélezi a vitákat Brüsszelben, tekintve egy újabb menekültválság lehetőségét, valamint a most zajló költségvetési alkudozást. Jansa uszít a migránsok ellen és élezi az előítéleteket az egykori Jugoszlávia más nemzeteivel szemben. Ugyanakkor szoros kapcsolatot tart fenn szélsőségesekkel. Stílusban és tartalomban sok mindent Trumptól lesett el. Kedvenc összeesküvés elmélete az, hogy a háttérből még mindig az egykori jugoszláv állambiztonsági szolgálat irányítja a dolgokat. Annak tulajdonítja, hogy pár éve korrupciós vádakkal elítélték. A ljubljanai egyetem egyik szociológia professzora azt hangsúlyozza, hogy újabb taggal bővült az európai illiberális tábor, ami nagy kár, hiszen Szlovénia idáig sikertörténetnek számított. Ám most az ország a tekintélyelvű Jansa és Orbán áldozata lett. Hogy ez mit jelent, azt látni abból, hogy egy Fidesz-közeli magyar vállalkozó Észak-Macedónián át milliókkal támogatta meg a szlovén vezető sajtóját. Utóbbi politikus nem is titkolja, hogy mennyire szoros a viszonya a magyar miniszterelnökkel. Meghirdetett programja is annak nézeteit idézi, szinte minden fontos pontban. Legyen szó a szigorú menedékpolitikáról, az erős határvédelemről vagy az etnikai-nemzeti családtámogatásról.