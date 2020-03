Karácsony Gergely: Ajánlatot kell tennünk a választóknak

Szárazföldünk nagyobb részére beköszöntött a tavasz, egész napos fagy már csak Skandináviában fordul elő, ott is egyre kevesebb helyen.

Az ország nagyobb részén a gomolyfelhő-képződés mellett hétfőn is több órára kisüt a nap. Erősen felhős körzetek reggelig elsősorban az Alföldön fordulhatnak elő, majd hétfő délutántól a nyugati megyékben egyre nagyobb területen vastagszik meg a felhőzet. Kisebb eső, zápor hétfőn a nap második felében a nyugati megyékben fordulhat elő helyenként. Estig az északi szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik, majd éjszakára mérséklődik a légmozgás. Hétfőn a Kisalföldön élénkülhet meg a délire forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +3 és -4 fok között valószínű, a magasabb értékek az Alföld tartósan felhős vidékein várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 9 és 14 fok között várható.

Kedden hajnalban nyugaton helyenként eső előfordulhat, de napközben csapadék már nem valószínű és hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. Néhol megerősödhet a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű.



Szerdán ismét több órára kisüt a nap, de szórványosan várható eső, zápor és többfelé megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 1-7 fok lesz. Napközben 10-18 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön napos idő lesz, csapadék nem valószínű, de többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet 3-9, a maximumhőmérséklet 15-20 fok között valószínű.



Pénteken szórványosan várható eső, zápor. A szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-8, a legmagasabb hőmérséklet 10-18 fok között valószínű.



Szombatra virradó éjszaka több helyen, napközben főként keleten valószínű eső, záporeső. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A leghidegebb órákban 1-6, napközben 9-14 fok lesz.



Vasárnap nem valószínű csapadék. A szél viszont többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 9-14 fok között alakul.

Időjárási helyzet Európában

Izlandtól délre egy nagy kiterjedésű ciklon örvénylik, amelynek frontjai kontinensünk északnyugati harmadán felhős, többfelé esős időt okoznak, Skandináviából havazást is jelentettek. Ciklon örvénylik a Balkán-félsziget fölött is, ahol az eső, zápor mellett zivatarok is kialakulnak a délebbi vidékeken. Több helyről jelentenek csapadékot egy feloszlóban lévő frontrendszer felhőzetéből Kelet-Európában is. Ezzel szemben az Ibériai-félsziget, valamint az Alpok fölé délnyugatról egy anticiklon nyúlik be, így az említett tájegységeken csupán fátyolfelhők szűrik időnként a napsütést. Szárazföldünk nagyobb részére beköszöntött a tavasz, egész napos fagy már csak Skandináviában fordul elő, ott is egyre kevesebb helyen.



Hétfő estig Kárpát-medence nagyobb része fölé váltakozó nedvességtartamú levegő áramlik, azonban a nyugati megyéket hétfő délután eléri az északnyugat-európai ciklon legyengülő frontrendszere.