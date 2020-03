Elhalasztják az auschwitzi Élet Menetét a koronavírus miatt

Határellenőrzés és karantén, csak így lehet lassítani a fertőzés terjedését- javasolja a hatóságoknak az egyik legismertebb kínai szakértő.

Legalább júniusig tarthat az új típusú koronavírus-járvány terjedése világszerte Kína vezető légzőszervi betegségekkel foglalkozó szakértője szerint - adta hírül a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes oldalán hétfőn. Csung Nan-san, aki a 2002-2003-as súlyos akut légzőszervi szindróma-járvány (SARS-) idején is kulcsszerepet játszott Kínában a vírus terjedése elleni küzdelemben, előrejelzése alapján azt tanácsolta a hatóságoknak, hogy erősítsék meg az egészségügyi ellenőrzéseket a határátkelőkön, és vezessenek be karantén-intézkedéseket a járvány sújtotta területekről beutazóknak.

Hétfőn már csak 40 új fertőzöttről számoltak be

A naponta közölt hivatalos adatok alapján Kínában a december óta dúló járvány az utóbbi hetekben folyamatosan mérséklődik, ám az országban továbbra is szigorú óvintézkedések vannak életben annak kiküszöbölésére, hogy a vírus terjedése esetleg újabb lendületet vegyen. A járvány által súlyosan érintett országokból a Pekingbe utazóknak például az érkezésüket követő 14 napon át karanténban kell maradniuk. Hétfőn a kínai egészségügyi hatóságok 40 újabb fertőzöttről számoltak be az ország szárazföldi területéről, ami a legalacsonyabb napi adat volt január 20. óta, amikor a Nemzeti Egészségügyi Bizottság elkezdte őket közzétenni. Az új esetek közül ráadásul mindössze négyet jelentettek a közép-kínai Vuhanon, vagyis a járvány eredeti kiindulópontján kívülről, ez a négy fertőzött pedig mind Iránból érkezett az északnyugat-kínai Kanszu tartományba. A külföldről érkező vírusfertőzöttek száma ezzel 67-re nőtt Kínában, ahol Vuhanon kívül második napja nem jelentettek belföldi fertőzést. Az ország szárazföldi részén az összes fertőzött száma 80 753-ra nőtt vasárnap éjfélig, míg a halálos áldozatoké elérte a 3119-et. A betegek közül eddig csaknem 59 ezren gyógyultak meg, és mintegy 19 ezren állnak jelenleg is kezelés alatt, közülük több mint 5 ezer páciens állapota súlyos.



A magyar kormányzati nyilvántartás szerint

Hétfőn délig világszerte 110034 fertőzöttet,61977 gyógyultat és 3825 halálos áldozatot tartottak számon.

Újraindítanák a vuhani légi közlekedést

A január 23. óta lezárt, 11 milliós Vuhan nemzetközi repülőterének egy kiszivárgott felhívás alapján március 12-éig fel kell készülnie a légi forgalom újraindítására. Az interneten keringő dokumentum, amelyet a vuhani Tianho repülőteret is működtető társaság bocsátott ki, azt ugyan nem tisztázza, hogy pontosan mikorra tervezik a légi forgalom újraindítását a városban, de a társaság március 17-ét jelölte ki a felkészültségi szint ellenőrzésének dátumaként, így elképzelhető, hogy már a jövő héten enyhítések várhatóak a Vuhanra vonatkozó közlekedési tilalmakban. A városban az enyhébb tünetekkel küzdő betegek elkülönítésére és kezelésére kialakított 14 átmeneti kórház közül vasárnapig 11-et bezártak, miután az ott kezelt, több mint 12 ezer páciens zöme már gyógyultan távozhatott. Hétfőn immár negyedik napja nem jelentettek új fertőzöttet Hupej tartomány egyéb részeiről a tartományi székhelyen, Vuhanon kívülről. Hupejben ezért már három megye csökkentette alacsony szintűre a készültségi fokozatát, aminek folytán ezeken a területeken újraindíthatták a termelést, kinyithattak a piacok és a gyógyszertárak, az éttermeknek pedig engedélyezték, hogy ismét megkezdjék a tevékenységüket, bár egyelőre csak házhozszállítással vehetnek fel rendelést.