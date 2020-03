A Pázmány Péter Katolikus Egyetem két hét karanténra kötelezi a külföldről hazatérő hallgatóit és munkatársait

Egyetértettek abban, hogy „az irány jó”.

Budapesten a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnök úrral áttekintettük térségünk elmúlt 10 évét és egyeztettük az előttünk álló feladatokat – jelentette be Simonka György a Facebook-oldalán. A fideszes országgyűlési képviselő azt írta, hogy értékelték a 2010 óta Dél-Békésben elindult versenyképességi fordulatot, amelynek pozitív lépéseit szerinte nagy részben a Calendula Tervekben kidolgozott komplex fejlesztési programoknak köszönhetik. Hozzátette, hogy a Calendula mozgalom életre hívásakor az volt a célja, hogy a térség végre kilépjen a mellőzött, leszakadásra ítélt státuszából, és „szüleink, nagyszüleink által elértek tiszteletére építkezve biztos jövőkép alapjait helyezzük el fiataljaink számára”.

„Egyetértettünk abban is, hogy az irány jó, körzetünket a jövőben is fejlődő pályán tarthatjuk a megkezdett munka folytatásával”



– jegyezte meg a költségvetési csalással vádolt politikus. Simonka bejegyzésében nem jelölt meg dátumot. A kormányfő januárban fogadta a fideszes választókerületi elnököket az önkormányzati választás eredményét értékelve, akkor Simonka Györggyel is találkozott a Karmelita kolostorban. Megkérdeztük Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkárt arról, hogy mikor volt a megbeszélés. A Népszava érdeklődésére annyit válaszolt, hogy

„korábban”.

A fideszes képviselő pere január óta folyik a Fővárosi Törvényszéken, így kifejezetten segíthet az imázsépítésben, ha úgy tűnik, hogy a miniszterelnökkel – legalábbis fényképek és közösségi oldala szerint – továbbra is jó kapcsolatot ápol a politikus. Simonka György és 32 társa ellen a Központi Nyomozó Főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot, a Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft-nél feltárt szabálytalanságok miatt. A vádak szerint a politikus törvénymódosítással akarta legalább részben megúszni a csalássorozat miatt járó szankciókat, lapértesülés szerint pedig azzal is vádolják, hogy több részletben összesen 24 millió forint kenőpénzt fizetett ki a vállalkozásainál indított adóhatósági eljárások leállításáért, és megkente a Paprikakert TÉSZ felszámolásával megbízott egyik végrehajtót is, aki azóta szintén a vádlottak padján ül. Simonka jelenleg is szabadlábon védekezik.