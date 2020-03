Drog és fegyverarzenál került elő egy román Audiból Sopronban

Majdnem 10 éven keresztül zaklatta a felügyeletére bízott kiskorúakat.

Továbbra is letartóztatásban marad az a 63 éves szolnoki férfi, aki éveken keresztül molesztálta a felügyeletére bízott kislányokat Szolnokon. A Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta a Szolnoki Törvényszék végzését, és fenntartotta a gyermekkorú sértettek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal, illetve gyermekpornográfia bűntettével vádolt férfi letartóztatását – írja a 24.hu . A vádirat szerint a férfi majdnem 10 éven keresztül szexuálisan molesztált felügyeletére bízott kiskorú lányokat, és pornográf jellegű képeket is készített róluk. Ez úgy derült ki, hogy a férfi a képeket tévedésből a válófélben lévő feleségének küldte el az interneten. A másodfokú bíróság álláspontja szerint, mivel a férfi vonatkozásában továbbra is fennáll a szökés és az elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye, valamint személyi körülményeiben sem történt olyan változás, amely alapot adhatna a letartóztatás megszüntetésére vagy enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására, a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező vádlottal szemben a legszigorúbb kényszerintézkedés fenntartása indokolt.