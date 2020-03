Háborús bűnökkel gyanúsított szerb férfit tartóztattak le Budapesten

A sok emberrel találkozó politikusok nem kerülhetik el a koronavírus közelségét. A fertőzés azonban nem csak egészségügyi, hanem politikai veszélyekkel is jár.

a járvány elleni küzdelemre felállított stábot vezető

a szakértők által javasolt ellenintézkedések közül

Donald Trump remek egészségi állapotnak örvend és orvosai folyamatosan figyelik. Nem volt szükség rá, hogy elvégezzék nála a koronavírus-tesztet, mert csak rövid ideig volt kapcsolatban esetleg fertőzött személyekkel és nem mutatkoznak nála a betegség jelei. Ezt közölte a Fehér Ház, miutánMike Pence alelnök sajtóértekezletén nem tudott válaszolni az elnökre vonatkozó kérdésekre, a sajtószobába néhány percre beugró Trump pedig egyáltalán semmilyen kérdésre nem reagált, helyette néhány mondat után komor arcot vágva távozott. A 73 éves, a fertőzésektől amúgy is köztudottan rettegő elnök egészsége azért válhatott témává, mert a Conservative Political Action Conference nevű republikánusok szervezet múlt heti tanácskozásának egyik résztvevőjénél kimutatták a koronavírust. Az illető több politikussal kezet fogott és beszélgetett. Ezért Ted Cruz szenátor, Paul Gosar, Doug Collins és Matt Gaetz képviselők, illetve a Fehér Ház új stábfőnöke, Mark Meadows is önkéntes karanténba vonult. Közülük Gaetz még a hétvégén Floridában is Trump társaságában volt, az elnöki különgépen, az Air Force One-on is vele tartott, illetve a Beast (Fenevad) becenevű, páncélozott elnöki limuzinba is beült. Az amerikai sajtó ennek kapcsán felidézte az iráni kormánytagok esetét, akik egymást fertőzték meg, és körükben még haláleset is előfordult. Erről azonban egyelőre nincs szó, a felsorolt politikusok egyikénél sem jelentkezett még a fertőzés. Érdekesség, hogy Trump leköszönő megbízott stábfőnöke , Mike Mulvaney a tanácskozáson a demokrata pártiak cselének nevezte a járványt. Gaetz pedig alig néhány napja még gázálarcban bohóckodva próbálta nevetségessé tenni a fertőzéssel kapcsolatos aggodalmakat és még a képviselőházba is magával vitte a maszkot. Egy másik republikánus képviselő, a texasi Louie Gohmert ugyanakkor annak ellenére sem hajlandó távol tartani magát a közösségtől, hogy ő is találkozott a fertőzött személlyel. Trump kedden továbbított egy olyan internetes bejegyzés, miszerint a járvány elkerüléséhez a mexikói határon a migráció megállítására emelendő falra is szükség van. A magas labdát persze rögtön lecsapták: sokan javasolták, hogy mindenekelőtt Ted Cruz és Matt Gaetz köré húzzanak kerítést. A reálisabb intézkedések között az elnök meglengette a gazdasági ösztönzők lehetőségét, így a fizetéseket terhelő adók csökkentését, illetve az alacsony órabérű dolgozók - közelebbről meg nem határozott - kedvezményét. Ebből is látszik, hogy elsősorban a gazdaság miatt aggódik, mivel jelentős mértékben annak állapotától függ az újraválasztása. A Fehér Ház ezért hetek óta csökkenteni igyekszik az aggodalmat. Például megtiltották, hogy a járványügyi központ Mike Pence alelnök engedélye nélkül, közvetlenül tájékoztassa a sajtót. Hétfőn este az is kiderült, hogyaz elnök hivatala kivetette azt az ajánlást, miszerint az idősek és az egészségügyi problémákkal küzdők egyelőre ne üljenek repülőgépre. A szövegbe helyette az került, hogy „kerüljék a zsúfolt, szűk tereket”. Ez azonban már sok volt az egyik epidemiológusnak, aki kiszivárogtatta az eredeti verziót. Az egyik járványügyi szakember jóváhagyott, körtelefonos tájékoztatása szerint a koronavírus ritkán támad meg 19 év alattiakat és náluk a betegség sem súlyos lefolyású. A veszély 60 éves kor fölött válik komolyabbá, a halálos kimenetel pedig 80 év fölött különösen gyakori. A fertőzést idén és jövőre nagyon sokan el fogják kapni, ezért különösen fontos az idősek és a betegségek miatt legyengültek védelme. A legtöbb kórházban már látogatási tilalom van, az egyetemek sorra jelentik be, hogy távoktatásra állnak át és felmerült a különösen nagy tömegeket vonzó sportesemények zárt kapussá tétele. Az Egyesült Államokban nincs általános egészségbiztosítás, 44 millió embernek egyáltalán nincs biztosítása és további 38 milliónak csak olyan van, amely nem fedezi a járvánnyal kapcsolatos költségeket. Az 50 államból 39-ben fizetett betegszabadság sincs. A gyengébb egészségbiztosítások ráadásul magas önrésszel járnak, ezért a fizetéstől fizetésig élők zöme nem engedheti meg magának se azt, hogy otthon maradjon, se azt, hogy elmenjen az orvoshoz. Ebben a helyzetben különös értelmet nyer az egyik demokrata párti elnökjelölt, Bernie Sanders szenátor általános egészségbiztosítás bevezetését sürgető javaslata. A kampányra különben is hat a koronavírus terjedése. A 78 éves, ősszel szívrohamon átesett Sanders kesernyés mosollyal reagált a kérdésre, hogy felfüggeszti-e a nagygyűléseket és továbbra is megráz-e minden feléje nyújtott kezet: „A kampány folytatódik”. Egyelőre a 77 éves Joe Biden sem ritkította saját rendezvényeit, bár ez megváltozhat, ha Sandersszel szembeni előnye behozhatatlanná válik. A vírus ugyanis nem válogat ideológiai alapon. Például a következő két hétben Julia Brownley képviselőnő és irodája is távmunkában dolgozik, mert a demokrata párti politikus találkozott valakivel, akiről kiderült, hogy fertőzött.