Folyamatosan gyűjtik össze Budapesten a fertőzésgyanúsakat

Persze, azt majd a kormány dönti el, hogy melyik mérkőzés számít igazán veszélyesnek a fertőzés szempontjából.

Iskolai szünetet egyelőre nem rendelnek el, de több sporteseményt is zárt kapuk mögött tarthatnak meg, hogy így is akadályozzák a koronavírus hazai terjedését – hangzott el az operatív törzs kedd délutáni tájékoztatóján, melyen Müller Cecília országos tisztifőorvos és Lakatos Tibor, a törzs vezetője. Lakatos újságírói kérdésre beszélt a mérkőzések korlátozásáról, hozzátéve, hogy ez egyelőre csak egy, a kormány elé beterjesztett javaslat, ami nem a sportágtól, hanem a nézőszámtól teszi függővé a korlátozást, utóbbi határozza meg ugyanis a fertőzés terjedését. Azt azonban, hogy melyik meccs lesz látogatható, a kormány döntheti el - mondta Lakatos Tibor, aki szerint

rövid időn belül színházi és mozielőadásokat, koncerteket is letilthatnak majd a járvány miatt.

Az Olaszországból visszatérő magyarokat a Müller és Lakatos arra kérte, hogy 14 napig maradjanak otthon vagy elszigetelten, és értesítsék házi orvosukat - főleg, ha fertőzés sújtotta zónában síeltek, üdültek. Azt a törzs tagjai nem tudták megmondani, hogy Ausztriából vagy olasz területről hányan tértek vissza, mivel a schengeni belső övezetben nem köteles bejelenteni az utazásokat; eddig viszonylag kevesen tették meg, hogy a külföldi utat jelentették a konzuli szolgálatnál – mondta Müller, aki szerint az olasz területről visszatérők is növelhetik az ismert megbetegedések számát.

A hatóságok tehát nagyban számítanak a hazatérők önkéntességére ugyanakkor már megkezdték a felkészülést a schengeni közúti határátkelőkön érkező utazók szisztematikus szűrésére is

A Népszava kérdésére – a törzs hétfőnm miért nem számolt be arról, a lapunk által először közölt esetről, hogy 16 orvos, ápoló került karanténba a koronavírus miatt – Müller Cecília úgy válaszolt, hogy ők mindig az elmúlt 24 óra eseményeit összegzik, ez pedig akkor még friss információnak számított. Lakatos Tibor pedig nem tudott arról, hogy a büntetés-végrehajtás emelt, akár háromszoros áron értékesítené az elítéltek által gyártott szűrőmaszkokat – azt azonban hangsúlyozta, hogy a büntetés-végrehajtás napi három műszakban gyártja a védőfelszereléseket.

a járványzónában dolgozó orvosok olykor maguk kell eldöntsék, ki alkalmasabb a túlélésre a betegek közül, melyik kapja meg a gépet. Müller Cecília kérdésre válaszolva azt mondta, elegendő, 1600 darab lélegeztetőkészülék van az országban (és legalább 20 lehet még raktáron a Dél-Pesti Centrumkórházban) így el tudják látni a súlyos eseteket is. Tegyük hozzá, a lélegeztetőgépek a jól felszerelt olasz kórházakban is hiánycikknek számítanak, sajtóhírek szerint

Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, a járványra készülve már kórházi részlegeket is kiürítettek: A Pesti Hírlapnak Lakatos Tibor megerősítette, elköltöztetik a kútvölgyi klinikai tömbből a belgyógyászati osztályt, hogy kapacitást biztosítsanak az esetleges koronavírus-fertőzöttek ellátásához. Müller Cecília újságírói kérdésre – létezik egy kínai és egy agresszívabb, olasz változata is a koronavírusnak – nem tudta egyértelműen kizárni ennek lehetőségét. Mint mondta, a Covid 19 a hetedik, és legújabb koronavírustörzsnek számít, ami felépítéséében csak 20 százalékban tér el enyhébb lefolyású rokonaitól; magyar hatóságok pedig a Kínában megismert típust vizsgálják, és amíg a WHO nem ad ki egyéb kérést, ettől nem is térnek el. Elképzelhető, hogy a csak frissen megismert vírus járvány közben is próbál tovább mutálódni – mondta Müller, aki szerint a nagyszámú fertőzésnek paradox módon visszatartó ereje is van, minél nagyobb tömegeket támad meg a koronavírus, annál inkább veszít virulencájából, fertőzésképességéből – jövőre pedig valószínűleg kezelhető betegséggé szelídül.