Putyin nem alszik jól, pedig a nyolcvanas éveiben kell csak lelépnie a cári trónról

Most próbálja felderíteni a közegészségügyi szolgálat, kikkel érintkezett.

Nadine Dorries brit egészségügyi államtitkár is megfertőződött az új típusú koronavírussal. A hírt a 62 éves politikusnő maga jelentette be. Dorries, aki a kormányzó brit Konzervatív Párt alsóházi képviselője, közölte, hogy az érvényes hatósági útmutatásnak megfelelően elkülönítette magát környezetétől, és otthonában lábadozik. Hozzátette: az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England) a koronavírus-fertőzések azonosítása után szokásos eljárás alapján megkezdte azoknak a felkutatását, akikkel ő az elmúlt napokban kapcsolatba került, és minisztériumi kollégái, valamint parlamenti irodájának stábja is szorosan követi az útmutatásokat a teendőkről. A The Times című konzervatív brit napilap online kiadásának szerda hajnali beszámolója szerint az egészségügyi államtitkár pénteken kezdte észlelni a tüneteket, éppen akkor, amikor aláírta a betegséget bejelentés-kötelessé nyilvánító kormányrendeletet. A lap szerint Nadine Dorries előző nap részt vett azon a fogadáson, amelyet Boris Johnson miniszterelnök tartott a Downing Streeten a nemzetközi nőnap alkalmából, szombaton pedig közép-angliai választókerületében képviselői fogadónapot tartott, amelyen ötvenen vettek részt. Az azonosított nagy-britanniai fertőzöttek száma jelenleg 382. Az új koronavírus okozta betegségben eddig hat idős brit állampolgár halt meg. Öten Nagy-Britanniában, egy további páciens - aki a Japán partjainál vesztegzár alá vont Diamond Princess óceánjárón utazott - februárban egy japán kórházban hunyt el. Az állami egészségügyi szolgálat (NHS) tájékoztatása szerint a betegség brit halálos áldozatainak mindegyike krónikus egészségi problémákkal küszködött.