Itthon is fertőtlenítő karanténba kerülnek a bankjegyek

Kínában és az Egyesült Államokban már speciális kezelésnek vetik alá a papírpénzeket, most Magyarországon is bevezetnek hasonló óvintézkedéseket.

Kínai bankokban fertőtlenítik és két hétre karanténba rakják a bankjegyeket, hogy ezzel is gátolják a koronavírus terjedését- számolt be már korábban is az index. Hasonló döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is. Naponta többmilliárdnyi forintot helyeznek majd karanténba, és tisztítanak meg, mivel a vírus akár napokig is életben maradhat a papíron, és pár óráig a fémpénzen is. A veszélyt alapvetően az jelenti, hogy a bankjegyek sűrűn cserélnek gazdát. Egyébként a Kínából az Egyesült Államokba „hazaérkező" amerikai dollár bankjegyek sorsa is hasonló. Az Ázsiából visszaérkező bankjegyeket 7-10 napra különítik el, ezt a gyakorlatot már február 21-én életbe léptették.