Újabb 16 ember került koronavírus-gyanú miatt karanténba

Védőeszközt kér a védekezéshez, és túlmunkafelmondási-nyilatkozatokat gyűjt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) a járvány utáni időszakra készülve.

Kormányzati lépéseket sürget a járvány hatékonyabb megelőzéséhez az orvosi kamara, így egyebek mellett azt kérik, lássák el megfelelő, és elegendő védőeszközökkel az egészségügyi dolgozókat. Kincses Gyula, a köztestület elnöke megköszönte az egészségügyi dolgozóknak, akik életük kockáztatás mellett is helyt állnak most a koronavírus járvány elleni védekezésben, ám mint mondta: ehhez nincs elég védőeszközük.

Nem hogy kész maszk nincs, - de a kamara információi szerint - a gyártók alapanyagot sem tudnak beszerezni. Ezért arra kérik a kormányzatot, hogy koncentrálják az ellátást, és ott ahol a potenciális fertőzöttekkel találkozhatnak az egészségügyben dolgozók, ott biztosítsák a megfelelő védőfelszerelést.

Javasolják azt is, hogy a kormány mielőbb rendezze és vállalja át az intézmények adósságait, mert a pénzhiánya veszélyeztetheti az ellátást. Mint Kincses elmondta: tudomásul kell venni, hogy a járvány miatt elhalasztott beavatkozások amúgy is bevételcsökkenés okoznak az intézménynek, ami tovább ronthat a helyzetükön. Jelezte: zajlanak és még nyitottak a bértárgyalások, valamint, hogy továbbra is ragaszkodik saját bértáblájukhoz. Bejelentette, hogy megkezdték az önkéntes túlmunka-felmondások gyűjtését. Hozzátette: az önként vállalt túlmunka felmondása nem sztrájk, hangsúlyozta: semmilyen olyan akciót nem indít a MOK, ami veszélyezteti a betegellátás biztonságát. Álmos Péter alelnök közölte, hogy szerdától mintegy 40 ezer orvos számára nyitják meg azt a felületet, ahol csatlakozhatnak a kamara az önkéntestúlmunka-felmondó akciójához. Saját felmérésük szerint a hallgatók 50 százaléka tervezi diploma után elhagyni az országot, míg egy normális bérezés mellett a fiatal orvosok 95 százaléka maradna itthon. Adataik szerint most egy kezdő orvos óránként 900 forintos bérért áll a beteg ágya mellett, kezdő szakorvosként pedig 1700 forintot kap. A kamara az előbbieknek 2400 forintot, míg az utóbbiaknak 4100 forintos órabért tartana méltányosnak. Beszélt arról, hogy most többen több állásban is dolgoznak, kimerültek az ellátók, körükben is mind több a krónikus beteg. A gyógyítók leterheltsége veszélyezteti a betegbiztonságot. „A lélegegeztető gépek önmagukban még nem elegendőek a rendszer hatékony működtetéséhez, ha korlátot jelent a szakember hiány – jegyezte meg Svéd Tamás, a kamara titkára. Aki szerint, ha nő a leterheltség, az orvosok nem tudnak majd több munkahelyen helyt állni, a csúcsra járatot tartalékoknak pedig romlik a teljesítőképessége. A Népszava megkérdezte, helyesnek ítélik-e, hogy ismét olyan eljárásrendet kell kifüggeszteniük a háziorvosoknak a fővárosi kormányhivatal utasításai alapján az ajtajukra, ami veszélyeztetheti az ellátók egészségét. Eszerint arra kérik a betegeket „ne üljenek le a váróteremben, hanem azonnal jelezzék érkezésüket az asszisztensnek. A 444.hu szerint a szöveg úgy folytatódik, hogy „háziorvosa kikérdezi Önt tüneteiről, utazási előzményeiről, a kontaktusra vonatkozó körülményekről”. Lénárd Rita, alelnök szerint ez csak egy szerencsétlenül megfogalmazott tájékoztató. Miután megint egyre többen indulnak rendelőbe, azt szeretnék megelőzni, hogy a potenciális fertőzöttek más betegekkel együtt várakozzanak. A beteg jelzi, hogy megérkezett és az asszisztens maszkot visz ki neki és elkíséri egy elkülönítő helyiségbe, ahol várakozhat amíg megérkezik hozzá a mentő.