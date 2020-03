Az I bike Budapest biciklis felvonulást is elhalasztják

Egyetlen rászoruló sem esik el az élelmiszeradománytól. A Re-Formáló Egyesület önkéntesei azokat is kiszolgálják, akiket eddig az önkormányzat családjóléti központja látott el.

Nehéz helyzetbe került a XXII. kerületben működő Re-Formáló Egyesület, egyik napról a másikra két és félszeresére nőt munkájuk. A kerületben ez a civil szervezet és az önkormányzat családjóléti központja foglalkozott élelmiszerosztással, azonban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felfüggesztette szerződését az önkormányzattal. Ennek oka, hogy visszaélések gyanúja miatt Karsay Ferenc polgármester februárban felszólította Daróczi Csillát, a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, hogy mondjon le pozíciójáról és tisztázza magát a sajtó által megfogalmazott vádak alól, a polgármester vizsgálatot indított az ügy feltárására. A nagy áruházakban, szupermarketekben felhalmozódó élelmiszerfelesleg begyűjtésével és tovább juttatásával az Élelmiszerbank foglalkozik, a Budafok-Tétényiek is rajtuk keresztül jutnak visszamaradt élelmiszerekhez, elsősorban pékáruhoz, zöldség-gyümölcs féléhez. Az önkormányzat főleg egy Tesco, és egy Aldi, a Re-Formáló pedig az utóbbi feleslegét kapta meg. A 13. utcában megjelentek személyesen vehetik át, amire szükségük van. Smudláné Fazekas Margit, a Re-Formáló vezetője lapunknak elmondta, hogy most azok is náluk jelentkeznek, akik eddig az önkormányzatnál jutottak élelemhez, emiatt hirtelen két és félszer annyi munkája lett önkénteseiknek, hiszen már három szupermarket feleslege is. Eddig 60-80 rászoruló jelentkezett náluk, most már 150-nél is többen vannak. Az, hogy milyen élelmiszereket kaphatnak meg, megvannak a szabályai, például ha egy csomagban egy szem madarain megromlik, az már kikerül a boltból, ezt kivéve a többi nyugodtan kiosztható, a minőséget az Élelmiszerbank ellenőrzi. Az egyesület a XXII. kerületi 13. utcában tavaly május óta végez ételosztást, minden hétköznap várják a rászorulókat. Eddig csupán néhányan végezték a munkát, délelőtt és délután mentek áruért saját kisautóikkal. Most – hogy az egyesület igyekszik betölteni az űrt, amit a családsegítő ételosztásának kiesése okoz – tizenhárman is kellenek a megnövekedett feladatok ellátásához. Természetesen az önkéntesek többen vannak, váltják egymást, nem mindig ér rá mindegyikük, hiszen munkájuk más elfoglaltságaik mellett dolgoznak az egyesületben. Reggel fél kilencre kell menni az élelmiszerért, utána még csomagolni is kell, késő délután pedig újabb gyűjtés következik, majd jön az osztás. Eddig 60-70 kilogramm élelmiszert hoztak el, az új üzlet beállásával már 150 is lehet ez a mennyiség. A megnövekedett feladatok ellátáshoz nagy szükségük van az önkéntesekre, hogy bírják a fokozott terhelést.