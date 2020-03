Koronavírus: Sok az új halálos áldozat Iránban

A letartóztatottak között van a pozsonyi legfelsőbb bíróság alelnöke, egy volt államtitkár és egy járásbírósági elnök is.

Tizenhárom bírót vett őrizetbe szerda reggel a szlovák Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) a Vihar elnevezésű akció során. A letartóztatottak között van a pozsonyi legfelsőbb bíróság alelnöke, egy volt államtitkár és egy járásbírósági elnök is. Rajtuk kívül őrizetbe került egy korábbi bíró, egy csődbiztos, egy ügyvéd és két civil is. Mindnyájukat korrupcióval, a bírósági függetlenségbe való beavatkozással és az igazságszolgáltatás akadályozásával gyanúsítják. Az eset a Kuciak-gyilkosság kapcsán elhíresült vállalkozó, Marian Kocner üzletemberrel kapcsolatos. Februárban Kocnert 19 év börtönre ítélte első fokon a Bazini Specializált Büntetőbíróság szenátusa a Markíza televízió váltóinak meghamisítása, majd a hamis váltókkal való pénzkövetelések miatt, őt vádolják Jan Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelésével is. Az ítélet nem jogerős, az elítélt fellebbezett, így a kapcsolatos nyomozás sem zárult le. A váltóhamisítási ügyben a vállalkozó az úgynevezett Threema-alkalmazáson keresztül több pozsonyi bíróval is kommunikált, így próbálta meg őket befolyásolni, hogy számára kedvezően végződjön a váltóhamisítási ügyben folyó polgári per. A nyomozás során azonban fény derült a titkos kommunikációs csatornára, így több pozsonyi bíró és ügyész mobiltelefonját már tavaly nyáron lefoglalta a rendőrség. Mivel nem mindennapi „fogásról” van szó, az eljárás is különleges. Bírók és korrupciós bűncselekmények esetében a letartóztatási indítványról a Bazini Specializált Büntetőbíróságnak kell döntenie és a letartóztatást az alkotmánybíróságnak is jóvá kell hagynia. Addig is az őrizetbe vett bírókat a NAKA nyitrai központjába szállították. Folyamatban lévő eljárásról lévén szó, a szlovák rendőrség lapzártánkig csak egy szűkszavú közleményt tett közzé a Vihar elnevezésű razziáról. A két évvel ezelőtti újságíró gyilkosság óta a szlovák társadalmat újabb és újabb maffia ügyek rázzák meg. Az azóta eltelt időben a politikai paletta is átrendeződött, a régi pártok sorra összeomlottak mivel legtöbbről kiderült, hogy valamilyen módon kapcsolatba került a fehér galléros maffiával. A Kuciak-gyilkosság után megbukott a Fico-kormány, az idei, február 29-i parlamenti választáson pedig a korrupció ellen leglátványosabban és legerősebb populista szólamokat hangoztató párt, az Egyszerű Emberek és Független Személyisége Pártja (OlaNO) nyert. A magas rangú igazságszolgáltatási szereplők lebukása újabb politikai földrengést okozhat a szomszédos országban.