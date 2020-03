Se lázmérő, se kérdőív a magyar-szlovén határon

Szabolcs megye és a Jászság után Nógrádban is ugyanazzal a gyanús eljárással pályáztatták meg az uniós forrásokat egy fideszes választókerületben – tudta meg lapunk.

A Nógrád megyei uniós pályázatoknál is felmerül a gyanúja olyan hálózati szintű visszaéléseknek, mint amilyenek Boldog István fideszes országgyűlési képviselő Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os számú, Simon Miklós kormánypárti országgyűlési képviselő nyírbátori választókerületében. Ahogy Szabolcsban és a Jászságban, úgy Nógrádban is a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) az érintett uniós alap, amely lehetőséget adott arra, hogy nyílt közbeszerzés nélkül, meghívásos alapon döntsék el, melyik cég végezheti el a jellemzően kisebb településeken megvalósuló beruházásokat. Ilyen fejlesztés lehetett például a helyi orvosi rendelő felújítása, útépítés, közösségi terek kialakítása.

A nógrádi ügyet feltáró Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő és a lapunkhoz eljutott dokumentumok szerint a 47 települést magába foglaló Nógrád megyei 1-es számú választókörzetben aránytalanul sokszor bonyolította a meghívásos közbeszerzéseket ugyanaz a cég, a salgótarjáni székhelyű Útkataszter Bt. A vállalat képviselőjét ráadásul több polgármester is meghívta a közbeszerzéseket elbíráló bizottságba. Így tett – hivatalosan egymástól függetlenül – például Nógrádsipek, Kozárd, Pásztó, Tar, Egyházasdengeleg és Szécsényfelfalu polgármestere is. Minden esetben csak azt követően döntöttek a munkákra meghívott cégek köréről, miután megbízták a közbeszerzések lebonyolításával a betéti társaságot. Hiába hívtak meg azonban több vállalatot is a feladatok elvégzésre, a meghívottak köre sokszor fedte egymást, az útmunkák esetében pedig a nagyobb és ismertebb kivitelező cégek sokszor érvénytelen pályázati anyagot nyújtottak be, vagy a felkérés ellenére végül egyáltalán nem pályáztak. Külön is érdekes Szécsényfelfalu esete, főként, mert a körzeti TOP-os pályázatok legnagyobb nyertese az itteni székhelyű KELI-BAU Kft. volt. A cégnyilvántartási adatok szerint ez a cég 2008 és 2014 között KELI-MEZŐ Mezőgazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság néven működött növénytermesztési és állattenyésztési profillal, aztán megszűnt és átalakult útépítő céggé. Székhelye azonban most is inkább hasonlít egy majorságra – tehenek legeltek ottjártunkkor is a telepen –, mint egy útépítő cég központjára. A KELI-BAU Kft. korábban a 2010 óta a faluban regnáló polgármester, Keresztes Imre lánya, majd a felesége nevén volt egészen 2016-ig, amikor Mester Henrik lett az ügyvezetője, Mester Henrikné pedig a tulajdonosa. A cég 2017 óta a nógrádi 1. számú választókerületben 23 TOP-os beruházásból 17-et megnyert, köztük például az „anyatelepülésen”, Szécsényfelfaluban a Géczi patak mederrendezését is, míg a megye másik választókerületében 13 ilyen jellegű munkából 8-ban lett nyertes. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, amikor a helyszínen járt, összefutott egy szociális boltban a 2018-ban közel félmilliárd, 2019-ben pedig már több, mint 600 millió forintos árbevételt produkáló KELI-BAU Kft. „ügyvezetőjével”, Mester Henrikkel. A cégvezér a képviselőnek azt mondta, a cég valójában Keresztes Imréé, vagyis Szécsényfelfalu polgármesteréé. Hadházy szerint ez megerősíti a gyanút, hogy valójában stróman irányítja az uniós pályázatok egyik legnagyobb nyertes cégét. Úgy tudjuk a képviselő és az ügyvezető beszélgetését videókamera is rögzítette. Kerestük Keresztes Imrét, Szécsényfelfalu polgármesterét, aki lapunknak azt mondta: a Géczi-patak medrének felújítására 2016. áprilisában nyújtottak be pályázatot, a közbeszerzési bíráló bizottságban a szükséges jogi, közbeszerzési, pénzügyi és műszaki szakértelemmel bíró személyek vettek részt. A benyújtott ajánlatok elbírálását követően nyilvános ülésen döntöttek az eljárás eredményéről, s a nyertes valóban a KELI-BAU Kft. lett. A polgármester hozzátette: a KELI-BAU Kft.-ben az általunk megjelölt hozzátartozói – vagyis a lánya és a felesége – 2015-2016-tól semmilyen tisztséget nem töltenek be, és tulajdonrésszel sem rendelkeznek. A megyei listáról 2018-ban a körzet korábbi képviselője, a fideszes Becsó Zsolt jutott a parlamentbe, az egyéni körzetet pedig szintén kormánypárti testvére, Becsó Károly nyerte. Megkerestük Becsó Zsolt és Becsó Károly fideszes országgyűlési képviselőket is, azt firtatva, történt-e előzetesen egyeztetés a térségi polgármesterek és választókörzet országgyűlési képviselői között a TOP-os pályázatokról. Megkérdeztük azt is, életszerűnek tartják-e, hogy a választókerületben a TOP-os pályázatok zömét ugyanaz a cég bonyolítja, a meghívottak köre sokszor megegyezik, s a nyertes a legtöbb esetben a KELI-BAU Kft. Becsó Károly közölte: természetesen folyt egyeztetés a térségi polgármesterekkel, ismertették a pályázati lehetőségeket, az alaki- és egyéb feltételeket. Arra viszont nemmel válaszolt, hogy előre kijelölték volna, kikkel kell bonyolítani a közbeszerzéseket. Mint mondta,természetesnek tartja, hogy a térséget érintő beruházások esetében minél több megyei kötődésű vállalkozás kapjon lehetőséget munkavégzésre, „természetesen a jogszabályok teljes körű betartásával”. Becsó Zsolt hangsúlyozta, hogy a települések fejlődését elősegítő törekvéseket eddig is, ezután is támogatni fogja, pártállásra való tekintet nélkül. Hozzátette: kiemelten fontosnak tartja, hogy elsősorban a nógrádi cégek kapjanak lehetőséget, természetesen a törvények és jogszabályok betartása mellett. „Nógrád egy varázslatos világ. Javaslom Önnek, hogy ismerje meg megyénket. Van mire büszkének lennünk!” – zárta válaszát a képviselő.