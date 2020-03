Világjárvánnyá minősítette a koronavírust a WHO

Már 9 ezer fertőzöttet diagnosztizáltak az országban.

Hatvanhárommal emelkedett az új típusú koronavírusban elhunytak száma Iránban szerdára virradóra, ezzel a járványnak már 354 halálos áldozata van - közölte Kianus Dzsahánpúr egészségügyi minisztériumi szóvivő szerdai televíziós sajtókonferenciáján.

A szóvivő ismét felszólította az irániakat, hogy lehetőleg ne utazzanak sehova, maradjanak otthon. Az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint legalább öt tagjuk kapta el a vírust, és fertőzötteket jelentettek a fegyveres erő önkéntes félkatonai alakulatából, a Baszidzs nevű milíciából is. A mintegy 125 000 tagú Gárda egyebek közt természeti katasztrófák és tömegszerencsétlenségek idején mentési feladatokat is ellát, soraiban pedig virológusok is vannak. Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője kedden bejelentette, hogy az ország mártírnak tekinti a vírus elleni harcban meghalt orvosokat és nővéreket. A járvány miatt Iránban ideiglenesen szabadon engedtek mintegy 70 ezer rabot, arra hivatkozva, hogy félő, esetleg gyorsan sok ember megfertőződhet a börtönökben. Szerdán az iráni külügyminisztérium aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államokban fogvatartott iráni állampolgárok miatt. - Az amerikai börtönhelyzet és az ott lévő irániak helyzete aggasztó. Készek vagyunk a bebörtönzött irániakat hazaszállítani - jelentette ki Abbász Muszavi iráni külügyi szóvivő online megtartott sajtótájékoztatóján. Muszavi hozzátette, hogy a bebörtönzött irániak Amerika túszai. Kínán kívül Iránban haltak meg eddig a legtöbben a járványban. Magyarországon szerdán elrendelték a vírus miatt a rendkívüli vészhelyzetet . A gócpontnak számító országokból - köztük Iránból - a magyar állampolgárokon kívül senki nem léphet be Magyarország területére.