Napsütés és erős szél is várható csütörtökön

Egerben és Szekszárdon is úgy döntöttek szerdán, hogy a koronavírus-fertőzés elkerüléséért nem tartják meg a március 15-ei ünnepi programokat, így egyetlen megyeszékhelyen és megyei jogú városban sem lesz megemlékezés. Korábban Békéscsabán, Debrecenben, Érden, Győrben, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Sopronban, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen is bejelentették, hogy elmaradnak a március 15-ei városi megemlékezések. Egerben is elmarad március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett városi ünnepség – közölte a helyi önkormányzat sajtóreferense szerdán az MTI-vel. Szalay Andrea tájékoztatása szerint a városháza a lakosság biztonságáért, a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozásáért hozta meg döntését. Jelezte: aki mégis szeretné leróni tiszteletét és koszorút helyezne el az ünnep alkalmából, a megemlékezés tervezett helyszínén, a Petőfi Sándor téren, a költő szobránál egyénileg teheti ezt meg. Szekszárdon is elmarad a március 15-i városi ünnepség a helyi operatív törzs szerdai döntése értelmében – tudatta Balázs László, az önkormányzat kommunikációs munkatársa. Azt mondta, a Babits Mihály Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorát felvételről vasárnap délelőtt 10 órakor a Babits Mihály Kulturális Központjának közösségi oldalán lehet megnézni.