Ráfázhatnak az önkormányzatok a gazdaságmentésre

A Sziget Zrt. változatlanul szervezi a júniusi Volt, a Balaton Sound és az augusztusi Sziget fesztivált – tudtuk meg. Magánlevélben legalábbis több érdeklődőt erről tájékoztatnak. Nyilvános felületükön sem utal semmi változásra. Facebook-oldalukon néhányan eladásra kínálnak jegyeket, illetve érdeklődnek azok visszaválthatóságáról. Mint ismert, tegnap a kormány a koronavírus miatt visszavonásigaz ötszáz fő feletti szabad téri rendezvényeket is. A legnagyobb hazai fesztiválszervezőnél ismereteink szerint abban bíznak, hogy a nyárra lecseng a pánik, így rendezvényeik megtarthatók. A társaságnál a témában lapunknak „egyelőre” nem kívántak nyilatkozni. A fesztiválszervezők és a vendéglátósok már most komoly veszteségeket kénytelenek elkönyvelni a koronavíruspánik miatt – vélekedett lapunk megkeresésére Gerendai Károly, a Budapest Park nevű koncerthelyszín, két Michelin-csillagos étterem és a Lupa Strand tulajdonosa, a Sziget turisztikai kérdésekben gyakorta megnyilvánuló alapítója és kisebbségi részvényese. A piaci szereplők alapvetően vészforgatókönyveket készítenek és arra számítanak, hogy az intézkedések néhány hétig-hónapig maradnak hatályban. Számított rá, hogy az Orbán-kabinet gyors, határozott lépésekkel igyekszik elejét venni a vírus terjedésének. Ugyanakkor változatlanul kérdésesnek tart néhány pontos feltételt. Kérdés például, mennyire számít tömegrendezvénynek egy strand. Saját vállalkozásai közül a mostani helyzet főképp a Budapest Park április-májusi koncertjeit fenyegeti. Az első puhatolózó tárgyalások már meg is indultak a fellépések esetleges időbeli elcsúsztatásáról. A döntés a Sziget nagyobb rendezvényeit, így a július eleji Volt és Balaton Sound, valamint az augusztusi Sziget Fesztivált egyelőre nem érinti – vélekedett, bízva abban, hogy a nyáron a meleg vagy más miatt a vírus terjedése visszaszorul. A tervezett programok közül inkább talán a május végi Gourmet és a júniusi a Gyereksziget lehet veszélyeztetettebb – fogalmazott, nyomatékosítva: nincsenek pontos ismeretei, mert a Sziget rendezvényeinek szervezésben három éve nem vesz részt. Saját érdekeltségei a most látható veszteségeket egyelőre bírják tartalékaikból. De ők a tőkeerősebbek közé tartoznak. Nem mindegy, a válság hónapokig vagy évekig tart-e – fogalmazott. A kár viszont már most tetemes. A koncert- és fesztiválszervezésnek ugyanis számos költsége fix. Ráadásul a legtöbben tavasszal döntenek a nyári vakációról, amin a helyzet esetleges rendeződése után már nehezen változtatnak. Ráadásul a biztosítás az ilyen vis maior-esetekre nem fizet. Más forrásból származó információink szerint, ha a kormány vagy hatóság a szervezőnek fel nem róható okból betiltja a rendezvényt, a már kifizetett fellépti díjak vagy előlegek a szerződések alapján visszajárhatnak. Ezt támasztja alá a bírósági precedensjogon alapuló brit gyakorlat is. Ugyanakkor forrásunk úgy vélte, e tekintetben a szakma most összezár, senki se a pert, hanem a megoldást keresi. Sokszor maguk a művészek mondják le a fellépésüket, bár ilyen a Sziget idei eseményei kapcsán egyelőre nem történt. A jegy viszont csak akkor váltható vissza, ha a rendezvényt végérvényesen lefújják. E váratlan problémák új helyzetet hozhatnak a Sziget Zrt. tulajdonosi szerkezetében is. A cég többségét 2017 elején az amerikai Providence nevű befektetési alap vásárolta meg Gerendaitól és szervezőtársaitól (becslések szerint összesen mintegy 15 milliárd forintért). Szerződésük értelmében az amerikaiaknak pont idén ősszel nyílna lehetősége megvásárolni az alapító és társai kezében maradt kisebbségi részeket. Ennek lehetséges kifutásáról Gerendai Károly lapunknak nem kívánt találgatni. Az üzletember amúgy tegnap feleségével és barátaival épp egy korábban leszervezett indonéz útra indult. Elmondása szerint kint nem tart a fertőzéstől, hisz egy szinte elhagyatott területre tartanak. Reményét fejezte ki, hogy a néhány hetes nyaralás végeztével gond nélkül visszatérhet Magyarországra.