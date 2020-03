„Ti megcsináljátok” – A koronavírus-fertőzötteket gyógyító orvosoknak üzent a Kardiológiai Intézet

Több felsőoktatási intézményt is váratlanul ért Gulyás Gergely szerdai bejelentése.

Szerda délután a Budapesti Corvinus Egyetem vezetése március 12-13-ra oktatási szünetet rendelt el, tehát csütörtökön és pénteken nem lesz oktatás az intézmény épületeiben – közölte az egyetem. Hozzátették: jövő héttől, március 16-tól 20-ig országosan előrehozott tavaszi szünet lesz. Az egyetem vezetése ez alatt az időszak alatt dolgozza ki, hogy a kialakult helyzetben milyen módon tudják biztosítani az oktatás folytonosságát. A Kaposvári Egyetem is arról tájékoztatott, hogy a koronavírus miatti rendkívüli helyzetre való tekintettel Kovács Melinda rektor március 12-15-ig az intézmény valamennyi hallgatója részére rektori oktatási szünetet, valamint 2020. március 16-21-ig (oktatás nélküli) előrehozott tavaszi szünetet rendelt el. Lapunk információi szerint az országosan előrehozott tavaszi szünetről szóló utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól (ITM) érkezett az egyetemek felé.



Úgy tudjuk, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter– mely szerint a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a kormány az operatív törzs javaslatára úgy döntött, hogy csütörtöktől, de legkésőbb hétfőtől bezárják a hazai egyetemeket, az oktatás csak távoktatás formájában történhet meg – több egyetemet is váratlanul ért. Például az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) vezetése csak a bejelentés után kezdett egyeztetésbe az intézmény-látogatási tilalom kivitelezéséről. Annyit már korábban is tudni lehetett, hogy az ELTE Társadalomtudományi Karán jövő hét hétfőn és kedden akartak távoktatást tartani, igaz, csak teszt jelleggel. A budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) pedig saját hatáskörben döntött arról, hogy április közepéig távoktatással oktatja hallgatóit. A miniszter azt is bejelentette: az idei nyárra középiskolásoknak tervezett külföldi nyelvtanulási programot egy évvel elhalasztják. Bár a környező országokban szinte mindenhol rendkívüli iskolai szünetet rendeltek el, a magyar kormány a köznevelési intézmények bezárását még nem tartja indokoltnak. Ha a szülő megelőzés céljából mégsem akarja iskolába engedni egyébként egészséges gyermekét, sok lehetősége nincs, mint hogy maga igazolja a hiányzást. Ez azonban – kevés kivételtől eltekintve – legfeljebb három nap lehet.