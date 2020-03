Szlovákiában is rendkívüli helyzetet hirdettek, szinte mindent bezárnak az országban

Gyakorlatilag csak az éttermek és a szállodák lesznek nyitva, pedig szlovák állampolgárokon kívül más nem léphet be az országba.

Szlovákiában jövő hétfőtől minden oktatási és nevelési intézményt legalább két hétre bezárnak és lezárják az ország nemzetközi repülőtereit is - jelentette be Peter Pellegrini szlovák kormányfő csütörtökön az új típusú koronavírus terjedésének veszélyére hivatkozva a központi válságstáb ülése után. A pozsonyi kormány döntése alapján csütörtökön reggel hat órától Szlovákia egész területén rendkívüli helyzet van hatályban. Peter Pellegrini a válságstáb ülése után több korlátozó intézkedést jelentett be. Az iskolák, az óvodák és a repülőterek bezárásán kívül, leállítják a személyforgalmat bonyolító nemzetközi vasúti és autóbuszközlekedést. Ezen felül péntek reggel hét órától ellenőrzéseket vezetnek be az ország összes határátkelőjénél, kivéve a lengyel határt - számolt be ezek részleteiről a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. Az országba csak a szlovákiai állandó vagy átmeneti lakhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező személyeket engedik be. Ugyancsak korlátozások várnak a Szlovákiába külföldről hazatérő szlovák állampolgárokra, őket 14 napos házi karanténnak vetik alá. Ugyancsak bezárják a fürdőket, az üdülőközpontokat, a síközpontokat, a szórakozóhelyeket, diszkókat és hasonló létesítményeket. A nagy bevásárlóközpontokban csak az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak illetve a drogériák üzemelnek majd. Az éttermek és a szállodák azonban nyitva maradhatnak. Az oktatási intézmények bezárásából fakadóan a középiskolákban márciusra tervezett érettségi vizsgákat is elhalasztják. Közben az országban csütörtökön hat új esettel már tizenhatra emelkedett azoknak a száma, akiknél kimutatták a Covid-19 vírusfertőzést. Az összes új fertőzött személy Pozsonyban tartózkodik, többségük a már korábban diagnosztizált fertőzöttekkel került kapcsolatba, de vannak köztük olyanok is, akik az Egyesült Államokból tértek haza.