Koronavírusos beteget találtak egy budai irodaházban

Az állami intézmények közül csak egy helyen szűrnek, de messze nem mindenkit.

Csak csütörtökön, egyetlen nap alatt 40 beérkezett mintán végezték el a húsz éve működő MikroMikoMed magánlaboratórium munkatársai a szűrővizsgálatot, hogy az elemzést kérő megtudja, megfertőződött-e a koronavírussal. Péntek délután már meg is kapják az eredményt és ha a garatból és orrból vett mintában nem mutatják ki a vírust, akkor holnap mehetnek iskolába vagy dolgozni – mondta el lapunknak a labor munkatársa, Ujhelyi Eszter. Egyre komolyabb igény mutatkozik ezekre a szűrővizsgálatokra, a hírekben többször megjelent, hogy a szűrést végző egyetlen állami intézményben, a Szent László Kórházban is sokan jelentkeztek, ott azonban csak azok szűrését végzik el, akik a fertőzés tüneteit észlelik magukon és még további indikációk is vannak. (A kormányzati tájékoztató honlap szerint eddig mindössze 730 mintavétel történt Magyarországon.) Az így kialakult hiány pótlására jelent meg az első olyan magánlaboratórium ajánlata, amely elvégzi a tesztet bárkin, aki megfizeti a szolgáltatást. Ez a páciensnek 28 ezer forintjába kerül, de ha kiszállást is kér, a laboratórium munkatársai további 15 ezer forintért házhoz is mennek a mintavételért. Ujhelyi Eszter arról számolt be lapunknak, hogy a fővárosban működő nemzetközi iskolákban merült fel nagyobb számban, hogy a gyerekeket csak akkor engedik vissza a közösségbe, ha letelik a kéthetes házi karantén ideje, vagy ha visz egy negatív teszteredményt, ami igazolja, hogy nem fertőződött meg a koronavírussal. Ugyanez a helyzet előfordul munkahelyeken is, ha egy kollégájuk külföldről tér haza. Mivel ez ahhoz túl drága vizsgálat, hogy sorozatszűrést végezzenek vele, maradnak az ilyen egyéni megoldások. A korábban épp a László Kórház mikrobiológiai laboratóriumát vezető doktornő azonban türelemre inti az elmúlt egy-két napban hazaérkezőket, mert a fertőzés csak 5-7 nap elteltével mutatható ki. Az első napokban a vírusszám olyan alacsony, hogy a vizsgálat csak megtévesztő negatív eredményt hoz, pedig az általuk beszerzett teszt nagyon érzékeny. Azt is elmondta Ujhelyi Eszter, hogy a már lezajlott fertőzést vérből tudják kimutatni, és ilyen tesztet is képesek végezni. Hozzátette azt is, hogy ilyen mintákat minden olyan labor képes vizsgálni, amelyik rendelkezik úgynevezett PCR engedéllyel. Ha pozitív vagy gyanús eredményt kapnak, azonnal értesítik a Tisztiorvosi Szolgálatot, a mintát pedig beküldik a Légúti Vírusok Nemzeti Referencia laborjába, a vizsgálat megerősítésére. A tesztanyagot és a mintavételhez szükséges eszközöket két és fél hét alatt szerezték be.