Hatalmas tűz csapott fel a Tiszai Vegyi Kombinát mellett (videó)

Nem akartak leszállni a buszról, aztán nekiestek az őket leparancsolni próbáló férfinak.

Gyerekek is voltak abban az öttagú bandában ami március 6-án este buszsofőrre támadt a Batthyány téren. A konfliktus abból adódott, hogy a sofőr leszállította volna a társaságot járművéről a végállomáson, ők azonban túlzottan is jól érezték magukat a helyükön. Mikor a férfi nem engedte vissza az utastérbe egyik, korábban már leszállított társukat, a sofőrt többen körbe állták, lökdösni és ütlegelni kezdték. A dulakodás közben a férfi zsebéből két telefon is kiesett, ezeket a banda egyik lány tagja gyorsan felkapott, majd elmenekültek a helyszínről.