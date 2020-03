Belgium nem akar olasz vírusdrámát: vészhelyzet és iskolabezárások

Veszélyhelyzetet hirdettek Belgumban is Drasztikus intézkedéseket jelentett be a belga kormányfő a koronavírus miatt csütörtök éjjel a nemzetbiztonsági tanács ülését követően. Hétfőtől felfüggesztik a tanítást a belga iskolákban, de az intézmények nem zárnak be. Azok a 14 év alatti gyermekek, akikre nagyszülők vigyáznának, vagy akiknek a szülei az egészségügyben vagy a szociális gondozói ágazatban, illetve a biztonsági szolgálatokban dolgoznak, az iskolában maradhatnak és napközis ellátásban részesülhetnek. Péntek éjféltől április 3-ikáig minden vendéglátóipari egységnek zárva kell tartania — határozott a nemzetbiztonsági tanács. Ugyaneddig az időpontig törölnek minden kulturális és sportrendezvényt. Bezárnak a színházak, mozik és a kultúrházak is. Az alapvető szolgáltatásokat nyújtó üzletek, például a gyógyszertárak és az élelmiszerboltok nyitva tartanak, de a többi a hétvégén bezár. Azokat, amelyek nem tartják be az előírásokat, megbírságolják. Maggie De Block egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az intézkedések április 3-a után is hatályban maradhatnak. A veszélyhelyzetet március végén felülvizsgálják. A tömegközlekedés továbbra is működik, de Sophie Wilmès miniszterelnök felszólította a polgárokat, hogy csak azok használják a tömegközlekedési eszközöket, akiknek ez létfontosságú. Belgiumban eddig három ember halt meg koronavírus fertőzés miatt. A legfrissebb hivatalos adatok szerint 399 a fertőzöttek száma. Csütörtökön, egyetlen nap alatt 85-en fertőződtek meg. A tőzsde hatalmasat zuhant, az emberek elkezdték felhalmozni az élelmiszereket. A veszélyhelyzetet azután hirdették ki, hogy egy fertőző betegségek elleni küzdelemre szakosodott szakértői csoport arra figyelmeztette a kormányt, hogy Belgium az "olasz forgatókönyv" felé halad, ha nem történik radikális intézkedés.