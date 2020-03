Maradjunk annyiban, hogy nem volt Olaszországban - morbid valóság a határon

Egyre másra zárulnak a szomszédos országokkal közös határátkelőhelyek. Ez talán javítja a biztonságot, ugyanis úgy tűnik: néhány "belépési pontnál" a szigorú egészségügyi ellenőrzés egy vicc.

Ausztria felöl jövök Magyarország felé, magyarázza az a kamionos, aki tesztelni akarta, miképp működik a határon a szigorított beléptetés. A fuvaros mentőket látott, de rendőröket nem. Utóbbiakkal kontaktusba is keveredett. Ennek során kiderült, hogy a sofőr múlt héten megjárta Olaszországot. És erre a rendőr azt tanácsolta neki, hogy menjen tovább, nehogy karanténba kerüljön. Alant a teljes beszélgetés:

A fenti eset mindenesetre relativizálja a kormány vírusszigorát. Az viszont fizikai tény, hogy a koronavírus-járvány miatt Ausztria péntekre virradóra több helyen lezárta a határt Magyarország felé. A nemzetközi forgalom előtt a miklóshalmi (Nickelsdorf), a kelénpataki (Klingenbach) és a rábakeresztúri (Heiligenkreuz) átkelők maradnak nyitva, a vonatok pedig Szentgotthárd-Gyanafalva (Jennersdorf) irányban léphetik át a határt. A magyar és az osztrák állampolgárok emellett a pomogyi (Pamhagen), a sopronkeresztúri (Deutschkreutz), a rőtfalvai (Rattersdorf), a csajtai (Schachendorf) és a monyorókeréki (Eberau) átkelőt is használhatják. A többi Magyarországra vezető határátkelőt lezárták. A magyar hatóságok által visszaállított határellenőrzés miatt torlódásokkal és megnövekedett utazási idővel kell számolni - tette hozzá a burgenlandi rendőrség. Azt javasolták, hogy akinek nincs halaszthatatlan dolga ott, ne induljon útnak Magyarország felé. (A helyszínen tartózkodó tudósítónk szerint délután, kora este teljesen lezárhatják az osztrák-magyar határt.)

A szlovák határon is korlátozásokat léptettek életbe: bár a köpcsényi (Kittsee) átkelő nyitva marad, a szlovák határrendészet ellenőrzi a beutazókat. Péntek reggel hét óra óta felfüggesztették a nemzetközi vonat- és buszközlekedést Ausztriából Szlovákia felé. A hajók sem köthetnek ki az országban, de az áthaladás továbbra is megengedett.

A koronavírus terjedése miatti óvintézkedések okán a román hatás is "szűkül".Marcel Vela román belügyminiszter a magyar-román határon a Battonya-Tornya, Létavértes-Székelyhíd, Méhkerék-Nagyszalonta, és a Nyírábrány-Érmihályfalva határátkelők ideiglenes bezárását jelentette be. A döntést azzal indokolta, hogy az erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében e határátkelők személyzetét a nagy forgalmú határátkelőhöz vezénylik. Az intézkedés nemcsak a román-magyar határ átkelőire vonatkozik. A román-ukrán határon egy (a Máramarossziget-Aknaszlatina), a román-moldovai határon kettő, a román-bolgár határon hat átkelőre vonatkozik. Egy nappal korábban a szerb hatóságok jelentettek be hasonló intézkedést. A szerb-román határon hét átkelőhely bezárását rendelték el.