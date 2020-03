Körvasút: az ingázók örülhetnek, a környéken élők aggódhatnak

Még a megvalósításról se döntöttek, amikor a környéken élők már aláírásgyűjtésbe kezdtek a fejlesztés ellen.

A déli körvasút megépítése száz éves adóssága Budapestnek. Hosszú évtizedek óta az első olyan vasúti beruházás lenne ez, amely Budapesten belül új megállókkal és sűrűbb vonatokkal az ingázók mellett a városban közlekedőket is szolgálja. A projekt révén több elővárosi vonat jöhet be az agglomerációból Budapestre, az új megállóknak és új kapcsolatoknak köszönhetően a vasút versenyképessé válhat Budapest közlekedésében – hangsúlyozta a Népszavának Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, aki maga mutatta be a Déli Körvasút projektet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) legutóbbi ülésén, amely azután támogatta a vasútfejlesztést.

Vitézy Dávid az előnyök között említette a sűrűsödő menetrendet, hiszen a körvasúton 10-15 percenként járnak majd a vonatok, összekötve az érdi, budaörsi és környező budai agglomerációt, Budafok-Nagytétényt, Kelenföldet, az újbudai egyetemvárost, a Soroksári út térségét és a Déli Városkaput, valamint a Népliget térségét Kőbánya-Kispesttel, a reptérrel és a pesti agglomerációval. A menetidő 5-10, vagy akár 15-20 perccel rövidül, ami vonzó alternatívát jelenthet a jelenleg autóval Budapestre ingázóknak. A közúti forgalom jelentős csökkenése évi 1000 tonnával csökkentheti a széndioxid kibocsátást. A vasút menti területeken jelentősen csökken a zajterhelés is, köszönhetően a Németországban használt korszerű zajvédő fal-rendszer megépítésnek. Az FKT ülésén egyetértés volt abban, hogy a kivitelezés során érintett zöldfelületek mértékét minimálisra kell csökkenteni, a Hamzsabégi sétányt, ami egyébként nem parkként van nyilvántartva, színvonalas, a környéken élők igényeit maximálisan kiszolgáló közparkká kell fejleszteni – ismertette a terveket Vitézy Dávid.

A Hamzsabégi út és a környező utcák lakói az elmúlt év végén szembesültek azzal, hogy lakóhelyükhöz közel vasúti bővítést tervez a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és erről évekkel ezelőtt megállapodott a kerület előző, Fideszes önkormányzatával. A környéken élőket azonban csak idén január végén tájékoztatták. A Hamzsabégi sétány mellett élők attól tartanak, hogy az új sínpár nem az elővárosi közlekedést van hivatva kiszolgálni, hanem a sűrűsödő teherforgalmat, ami a jelenleginél jóval nagyobb zajjal és rezgéssel jár majd. Ráadásul a helyiek kedvenc szabadidő parkja, a Hamzsabégi sétány területe a felére zsugorodna, a vágánybővítéshez mintegy 200 fát kell kivágni, a környező ingatlanok értéke pedig jelentősen csökkenne.

A kerület újonnan megválasztott ellenzéki vezetésű képviselő-testülete február közepén, még az FKT döntés előtt, nyílt levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek és Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek. Ebben elismerik, hogy a Kelenföldi pályaudvar és a Ferencvárosi pályaudvar között három vágányosra, a Hamzsabégi út külső, buszgarázs melletti részén négy vágányosra bővülő vasút kiemelt kormányzati beruházás, amit a hatályos jogszabályok miatt nem tudunk megakadályozni. De azért van néhány kérésük: a kivágott fákat nagyobb törzsátmérőjű fákkal pótolják, cseréljék le az érintett lakások nyílászáróit, épüljön modernebb zajvédőfal, készüljön teljes körű állapotfelmérés a környék épületeiről, valamint tiltsák ki az érintett szakaszról az elavult, zajos fékberendezéssel felszerelt vasúti teherkocsikat. Az azóta meghozott FKT döntéssel kapcsolatban is megkérdeztük Újbuda önkormányzatát, de lapzártánkig nem kaptunk választ.

A környékbeliek és az önkormányzat aggodalma érthető, de az ott élők szempontjaira maximálisan tekintettel vagyunk, éppen a vasútmenti lakókörnyezet terhelésének csökkentése a cél – állította Vitézy Dávid, aki a Népszavának azt mondta, hogy szó sincs a teherforgalom sűrítéséről, csupán arról, hogy az időnként napokig félreállítva veszteglő, majd éjjel útnak indított vagonok gyorsabban és főként nappal jussanak át a fővárosi szakaszon. A Hamzsabégi út melletti zöldfelületet teljes egészében felújítják. Az új vágányok építése ugyan a helyszín adottságai miatt nem lehetséges fakivágás nélkül, de kétezer másikat ültetnek a kivágott 198 helyett részben a sétányon, részben a kerület más részein. Vitézy tájékoztatása szerint ezt a megoldást a kerületi önkormányzat is elfogadta. A kormány a beruházás keretében hozzájárul a nyílászárók cseréjéhez is. A BFK vezetője szerint mindemellett az is fontos szempont, hogy az eddig a vasút által egymástól elvágott városrészek a fejlesztés révén ismét összekapcsolódhatnak, három keresztutcánál is át lehet majd menni a töltés alatt, a három új megálló révén a vasút a városi közlekedés szerves részévé válhat. Előzetes becslések szerint az új Nádorkert, Közvágóhíd és Népliget megállókban naponta 10-10 ezer utas fordulhat meg, ami a zuglói vasúti megállóéhoz hasonlatos forgalom.

A körvasút megvalósítása egyébként már meg is kezdődött a déli vasúti összekötőhíd felújításával és a kelenföldi szakasz zajvédő falának építésével. A munkával várhatóan 2022 őszére végeznek. Az új részek kivitelezése a budai oldalon 2021-ben, míg a pesti oldalon 2023-ban kezdődhet meg, ha a létesítési engedélyek idén novemberre meglesznek. A beruházás több százmilliárdos költségét teljes egészében az unió állja