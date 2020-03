"Borzasztó rossz a katasztrófavédelmi törvény", de a teljhatalomra vágyó polgármestereknek nagyon jól jön

Borzasztóan rossz jogszabály a katasztrófavédelemről szóló törvény a komlói jegyző szerint. A jogász állásfoglalást kért a törvény értelmezéséről a Belügyminisztériumtól és a kormányhivataltól, ám a kérdezettek hallgatnak.

Polics József, Komló kormánypárti polgármestere csütörtökönvárosa költségvetéséről. A városvezető ezt azzal indokolta, hogy a koronavírus miatt március 11-én kihirdetett vészhelyzet okán a katasztrófavédelmi törvény lépett életbe, s az kimondja, hogy ilyenkor a képviselő-testület elveszti feladat- és hatásköreit, és minden önkormányzati ügyben a polgármesternek kell döntenie. Komlón az összefogó ellenzék 7, a kormánypártok pedig a polgármesterrel együtt 5 jelöltet juttattak be a városi képviselő-testületbe. Vagyis a választási eredmények alapján az ellenzék irányíthatná a 23 ezer lelkes várost, ám a vészhelyzet bevezetésével a fideszes polgármester dönthet mindenben. Eddig Polics Józsefnek a 200 ezer forint feletti beszerzésekhez bizottsági jóváhagyás kellett, mostantól akár milliárdok sorsáról dönthet a kisebbségben maradt polgármester. Így amíg tart a vészhelyzet ő határozhat a közbeszerzésekről is.Barbarics Ildikó, az ellenzéki frakció – a Komló Összeköt – vezetője civilben ügyvéd és 18 éve képviselő, így jártas a jogi és közigazgatási kérdésekben. Barbarics szerint az a gond a katasztrófavédelmi törvénnyel, hogy abból nem derül ki, mi a jogalkotó szándéka, amikor átruházza a polgármesterre azokat a döntéseket is, amelyeknek semmi köze a veszélyhelyzethez, hisz a költségvetést vagy a közbeszerzést aligha befolyásolja a koronavírus esetleges terjedése. A mérnöki végzettségű Polics József nem vitázik Barbarics véleményével, ám azt mondja, hogy nem saját akaratából „ragadta magához a hatalmat”, hanem a város jegyzőjének, Vaskó Ernőnek a figyelmeztetésére. A jegyző ezt megerősítette. Vaskó elmondta, hogy veszélyhelyzetben a törvény alapján csak az intézmények átszervezéséről nem dönthet a polgármester, minden másról viszont igen. Komlón 12-én tárgyalt volna a képviselő-testület a költségvetésről, de akkor már vészhelyzet volt, ezért Vaskó szólt a polgármesternek, hogy mostantól csak ő határozhat a költségvetésről. S meg is kell tennie, hisz annak határideje március 15. Ezért hozott Polics egyszemélyes döntést. Vaskó Ernő elmondta azt is, hogy mivel a katasztrófavédelemről szóló jogszabály ütközik az önkormányzati törvény szellemével, állásfoglalást kért a kormányhivataltól és a Belügyminisztériumtól. Ám mindkét helyről jelezték, hogy nem kívánnak segítséget nyújtani a törvény értelmezésében. Ebből a jegyző azt vette ki, hogy a törvény értelmezhetetlen és védhetetlen, csakhogy a hivatalok – félve a politikai vezetés bosszújától – ezt nem merik kijelenteni. Vaskó szerint borzasztóan rossz a 2011-ben megalkotott katasztrófavédelmi törvény, ám ezen a kormány akár pár nap alatt segíthetne azzal, hogy kiadna egy rendeletet, amiben részletezi, hogy milyen ügyekben marad a döntés a képviselő-testületnél, és milyen ügyekben ruházzák rá a polgármesterre. Vaskó egyébként egyeztetett tucatnyi jegyzőkollégájával, s ők is egy értelmező rendeletben látják a megoldást.Polics József azt ígéri, hogy nem kíván visszaélni a vitatott törvény által ráruházott hatalommal, s minden fontos kérdésben egyeztetni fog az ellenzéki többséggel. A másik oldal nem igen bízik ebben, amit az is megalapoz, hogy Polics úgy döntött, megvonja a képviselők 80-100 ezer forintos tiszteletdíját, mondván, a képviselők mostantól nem végeznek önkormányzati munkát. Amúgy ellentmondásos, hogy Polics ezután is számít a képviselők véleményére, de azt – illetve a véleményt megelőző szakmai munkát és a választókkal történő kapcsolattartást – nem kívánja díjazni.