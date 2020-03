A Vivicittát is elhalasztják a koronavírus miatt

Idő előtt véget érhet a labdarúgó Bajnokok Ligája és az Európa-liga is. Csütörtökön további sporteseményeket mondtak le vagy napoltak el.

A Spanyol Labdarúgó Liga a szövetség és a játékosokat képviselő szervezet illetékeseivel egyetértésben csütörtökön úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztják a 28. és a 29. forduló mérkőzéseit. A liga közleményében a Real Madridnál napközben életbe lépett karanténnal, valamint más klubok játékosainak várható pozitív teszteredményével indokolta a döntést.



A madridiak labdarúgó- és kosárlabdacsapatánál megerősítették a korábbi sajtóinformációt, miszerint a két együttes játékosait házi karanténba küldték, a közös edzőközpontot pedig bezárták. Az intézkedést azt követően hozták meg, hogy az egyik kosárlabdázó pozitív koronavírustesztet produkált.



Szintén pozitív lett Daniele Rugani, a Juventus védőjének tesztje, a klub közleménye szerint ugyanakkor a játékos tünetmentes. A védővel érintkező játékostársak és alkalmazottak karanténba kerültek. A Juventus múlt vasárnapi ellenfele, az Internazionale összes labdarúgással kapcsolatos tevékenységét felfüggesztette, mivel Rugani találkozhatott a játékosokkal, stábtagokkal, akiket meg is fertőzhetett.

Később bejelentették, elhalasztják a jövő hét keddre kiírt Manchester City-Real Madrid, illetve Juventus-Lyon mérkőzést is.



Hollandiában, Romániába és az Egyesült Államokban is úgy döntöttek felfüggesztik a helyi labdarúgó bajnokságokat. Nem nézi tétlenül az események alakulását az európai szövetség (UEFA) sem, amely bejelentette jövő kedden tanácskoznak arról, miként folytatódjanak az európai bajnokságok, illetve nemzetközi versenysorozatok. A beszélgetésen az 55 tagszövetség képviselői, az európai klubok szövetségének igazgatótanácsa, a nemzeti bajnokságok megbízottjai, illetve a játékos-szakszervezet küldöttei vesznek majd részt. A francia L'Équipe szerint aznap be is jelentik az Európa-bajnokság elhalasztását.

Más sportágakat is érzékenyen érint a kialakult helyzet: a férfi tenisztornákat szervező ATP hat hétre felfüggesztette a versenysorozatot, így elmarad a houstoni, a marrákesi, a monte-carlói, a barcelonai verseny mellett az április 20. és 26. között meghirdetett Hungarian Open is.



Bizonytalan időre felfüggesztették az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) idei szezonját, miután pozitív lett a Utah Jazz egyik játékosának tesztje. Rudy Gobert után Donovan Mitchellről is kiderült, hogy megfertőződött. Az idényből még 259 összecsapás van hátra, nagyjából a szezon 21 százaléka. A rájátszás április 18-án, a döntő június 4-én kezdődne. Később felfüggesztették az észak-amerikai profi hokiliga, az NHL idényét, míg a NASCAR autós sorozat szervezői bejelentették, hogy a következő versenyeket zárt kapuk mögött tartják meg.

A Nemzetközi Sí Szövetség törölte a férfi és női síugrók világkupa-sorozatából hátralévő versenyeket, és a jövő hétvégi sírepülő-világbajnokságot, így véget ért az idény. A törlések következtében a férfiaknál az osztrák Stefan Kraft három év után másodjára nyerte meg a vk-sorozatot, míg a nőknél a norvég Maren Lundby sorozatban harmadszor diadalmaskodott, a hétfőn megsérült Vörös Virág pedig 12 pontjával 42. lett.

A Forma-1 világát sem kíméli a járvány, a McLaren istálló visszalépett a hétvégi szezonnyitó Ausztrál Nagydíjtól, miután a csapat egyik tagjának koronavírus-tesztje pozitív lett. Később egymásnak ellentmondó sajtóhírek jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy megtartják-e a futamot vagy sem.



Végezetül egy „jó” hír, a korábbi hírekkel ellentétben – zárt kapuk mögött – megrendezik március 25-én a Magyarország-Montenegró női kézilabda Európa-bajnoki selejtezőmérkőzést. A közlemény arra nem tér ki, hogy az ugyancsak Montenegró elleni, idegenbeli mérkőzés sorsa mi lesz. Az már korábban eldőlt, hogy a jövő péntektől vasárnapig tartó győri olimpiai kvalifikációs tornát ugyancsak zárt kapuk mögött rendezik a házigazda magyarok mellett a kazah, a szerb és az orosz válogatott részvételével. Az eseményről az első két helyezett szerez kvótát a tokiói ötkarikás játékokra.