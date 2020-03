Már több a beteg Olaszországban, mint egész Kínában

A szövetségi kormány 50 milliárd dollárt szabadít fel a koronavírus terjedése elleni küzdelemre a tagállamok és a települések számára – jelentette be az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök országos szükségállapotot hirdetett pénteken az Egyesült Államokban az új típusú koronajárvány miatt. A Fehér Ház Rózsakertjében mondott beszédében az amerikai elnök bejelentette: a szövetségi kormány 50 milliárd dollárt szabadít fel a koronavírus terjedése elleni küzdelemre a tagállamok és a települések számára. Az összeget a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (Fema) költségvetéséből folyósítják. A vírustesztek elvégzésének, a betegek ápolásának és a vakcina kutatásának nem lesz anyagi akadálya - szögezte le az elnök. Hangsúlyozta, hogy a kormányzat eddigi intézkedései – köztük az Európai Unió országaiból, korábban pedig Kínából történő beutazások felfüggesztése – helyeseknek bizonyultak. Trump közölte, hogy széleskörű felhatalmazást ad Alex Azar egészségügyi miniszternek egyes törvények és szabályozások megkerülésére annak érdekében, hogy a szakemberek és az ellátó szolgálatok rugalmasabban alkalmazkodhassanak a rendkívüli helyzethez. Sürgősségi központok felállítását javasolta az amerikai tagállamoknak, és felkérte a kórházakat, hogy készüljenek fel a szükséghelyzetre. Mint mondta: nem lesz hiány vírustesztekben, sőt a jövő hét elejéig további félmillió, egy hónapon belül pedig ötmillió tesztet juttatnak el az egészségügyi hatóságokhoz, illetve laboratóriumokhoz és kórházakhoz, de az amerikai kormányzat azt nem akarja, hogy azokon is elvégezzék a vizsgálatokat, akiknek nincs szükségük rá. Az elnök bejelentette: a Google napokon belül olyan honlapot indít, amelynek segítségével megállapítható lesz, hogy szükség van-e az adott esetben a vírusteszt elvégzésére. Elmondta azt is, hogy megkönnyítik a távgyógyítást és a távolból történő tanácsadást is. A sajtókonferencián részt vett Mike Pence alelnök, Alex Azar, az egészségügyi tárca vezetője, Anthony Fauci, a fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatója, Deborah Birx, a vírusellenes küzdelem egyik koordinátora, továbbá a Fema igazgatója, Peter Gaynor is. Mike Pence alelnök ismételten utalt arra, hogy az új típusú koronavírus okozta megbetegedések epicentruma Európa, és emlékeztetett arra, hogy washingtoni idő szerint péntek éjféltől az Egyesült Államok nem fogad Európából érkező utasokat, kivéve hazatérő amerikai állampolgárokat, akiket viszont szigorú vizsgálatoknak vetnek alá. Közölte azt is, hogy jelenleg az Egyesült Államok 46 tagállamában diagnosztizáltak fertőzést. Anthony Fauci kiemelte, hogy a vírusellenes küzdelemben „agresszív megközelítésre” van szükség, és az amerikai kormányzat most bejelentett intézkedései éppen ilyenek. Deborah Birx leszögezte, hogy rendelkezésre állnak a vírustesztek, és azt a reményét hangoztatta, hogy „összefogással túl leszünk a járványon”. Újságírói kérdésekre válaszolva Trump közölte, hogy néhány órán belül nyilvánosságra hoz több részletet a várható intézkedésekről. „Az amerikaiaknak az elkövetkező hetekben áldozatokat kell hozniuk“ – fogalmazott. Az elnök közölte: magán is elvégezteti majd a vírustesztet. Nem tért ki ugyan rá, hogy miért, de a kommentátorok emlékeztettek, hogy a múlt hét végén a floridai klubjában tárgyalt Jair Bolsonaro brazil elnökkel és munkatársaival, és a brazil politikus kommunikációs igazgatójánál később kimutatták a COVID-19-fertőzést.