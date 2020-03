Megérkezett az első kínai segélyszállítmány Európába

A brazil elnök sajtósa biztosan elkapta a fertőzést, ő is volt Javir Bolsonaro és Donald Trump találkozóján. Az amerikai vezető „nem érzi szükségét” a vírustesztnek.

A Fehér Ház orvosa szerint továbbra sincs szükség arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökén elvégezzék a koronavírus-tesztet.

Donald Trump két olyan emberrel is közvetlen kapcsolatba került, akikről azóta kiderült, hogy fertőzöttek

z viszont igaz, hogy a sajtósa eredménye pozitív lett, és ő szintén ott volt a találkozón Trumppal. Az is egészen biztos, hogy az amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott a napokban, akinél kimutatták a vírust, és a stábtagjai között is vannak olyan, akik kapcsolatba kerültek fertőzöttekkel. - írja az Index, CNN cikkét idézve. Az egyik Brazília elnöke, igaz, az értesülés megjelenése után Jair Bolsonaro a Facebookon tagadta, hogy pozitív lenne az eredménye, aAz is egészen biztos, hogy az amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott a napokban, akinél kimutatták a vírust, és a stábtagjai között is vannak olyan, akik kapcsolatba kerültek fertőzöttekkel.

Trump - aki amúgy szükségállapotot rendelt el a koronavírus miatt az Egyesült Államokban, és kitiltotta az Európából érkező légi járatokat - azt mondta egy csütörtöki sajtótájékoztatón, hogy nem aggódik.

Nem érzem úgy, hogy ez olyan nagy dolog lenne. Megcsinálnám, de nem érzem, hogy szükség lenne rá. Extrém jól érzem magam, nincs semmi tünetem

– mondta az elnök az újságíróknak. A CNN szerint azonban mindez nem igaz, egy belső forrás szerint nagyon is aggódik amiatt, hogy kikkel találkozott, különösen mióta felröppentek a hírek, hogy a brazil elnök is elkaphatta a fertőzést. Kritikusai szerint Trump ezzel a lépéssel nemcsak saját magát, de másokat is veszélybe sodor. A 73 éves elnök egyébként is a veszélyeztetett korosztályba tartozik, ráadásul pontosan tudja, hogy a fertőzés akár hetekig nem okoz semmiféle tünetet. Ugyanakkor sok emberrel találkozik, akiknek átadhatja a vírust. Pénteken erre is rákérdeztek nála az újságírók, akkor már kissé megengedőbben azt mondta, hogy nem állítja, hogy soha nem fogják elvégezni rajta a tesztet, sőt szerinte hamarosan sor kerül erre is.